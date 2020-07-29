5.4 英寸苹果 iPhone 12 屏幕机身有多小？虚拟模型显示真单手可握

IT之家7月29日消息 外媒MacRumors报道，在过去几个月中，随着有关iPhone 12的传闻不断增加，最令人兴奋的一款机型是最小的5.4英寸iPhone 12。另外iPhone 12系列还有两款6.1英寸、一款6.7英寸机型。

虚拟模型显示5.4英寸iPhone 12与其他iPhone系列产品相比要小得多。即将推出的5.4英寸iPhone 12介于初代iPhone SE和iPhone SE 2的尺寸之间，代表了近年来苹果最小的iPhone。

下面是5.4英寸iPhone 12前面板对比iPhone 11 Pro Max尺寸：

尽管苹果曾经宣传4英寸屏幕的iPhone 5是一种适合单手使用的尺寸，但iPhone手机的屏幕尺寸已经从原来的3.5英寸稳定增长到最大的6.5英寸。目前小尺寸的iPhone SE 2使用的是iPhone 7/8的4.7英寸屏幕尺寸。

IT之家获悉，尽管传闻中的5.4英寸iPhone 12屏幕尺寸大于iPhone 7/8的4.7英寸屏幕尺寸，但在机身方面去除物理Home按键后，可以使整个设备尺寸变得更小。

苹果2020年iPhone 12型号都将配备5nm A14芯片，由于改善了热管理，预计该芯片将更快，电池效率更高。配备A14芯片后，苹果还将通过神经引擎专注于加速人工智能和AR任务。

爆料称A14芯片要到 8 月份才有望大规模出货，台积电方面今年预计将为苹果 iPhone 12 系列准备 8000 万枚 A14 芯片。

价格更便宜的5.4英寸和6.1英寸iPhone 12机型将具有4GB内存，而高端6.1英寸和6.7英寸的‌iPhone 12‌ Pro机型将具有6GB内存。

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