Firefox 火狐浏览器 79 正式版发布

Mozilla 正式发布了 Firefox 79 版本，主要更新内容包括：

现在德国的 Firefox 用户也能够在新标签中看到更多关于 Pocket 的推荐

将 WebRender 推广给具有 Intel 和 AMD GPU 的更多 Windows 用户，为更大的受众群体带来了更高的图形性能

SVG 标题和 desc 元素（标签和说明）现在可以正确显示在辅助技术产品（例如屏幕阅读器）上

关于 Firefox 开发者工具的重要修复，使屏幕阅读器用户可以从以前无法访问的某些工具中受益

修复了使用屏幕阅读器时会发生的几种崩溃，包括使用 JAWS 屏幕阅读器时经常遇到的崩溃

新添加的异步调用堆栈使开发人员可以通过 events、timeouts 和 promises 跟踪其异步代码。异步执行链显示在调试器的调用堆栈中，还显示控制台错误和网络启动器中的堆栈跟踪

带有 4xx/5xx 状态代码的错误网络响应在控制台中显示为错误，从而可以在相关日志的上下文中被轻松理解。可以扩展或重新发送请求 / 响应详细信息，以进行快速调试

现在，不仅在控制台中，而且在调试器中，都可以看到 JavaScript 错误。相关代码行将高亮显示，并在悬停时显示错误详细信息

由于改进了所有面板上的源地图处理，现在从 Inspector 中打开 SCSS 和 CSS-in-JS 源更加可靠