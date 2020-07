iOS 13 - iOS 13.5 越狱公测版发布：支持 A8 - A13 芯片所有机型

IT之家7月29日消息 虽然苹果已经不再签署iOS 13.5或iOS 13.5.1系统,但CoolStar团队目前对外发布了Odyssey越狱工具的首个公开测试版。此前,Unc0ver团队已经向CoolStar提交了DMCA通知,要下架其GitHub仓库,但目前判决结果还没有公布,因此现在又多了一个新的越狱工具。

Odyssey越狱工具发布,适用于运行iOS 13至iOS 13.5的设备。它兼容所有运行苹果A8到A13芯片的设备,为我们带来了多款iPhone和iPad机型越狱,包括新的iPad Pro机型。事实上,越狱工具并不特别,因为用户已经可以使用Unc0ver工具对设备进行越狱。

相比Unc0ver和Checkra1n越狱,公开测试版越狱会更稳定和可靠。改善了对所有A11及更高版本设备的利用,修复了iPhone SE、6S、7、8和SE 2的UI缩放问题,在选项中添加新的《守望先锋》主题。

需要注意的是,如果你打算使用Odyssey越狱工具Beta 2来越狱,应该首先要在Odyssey中使用恢复rootFS功能,然后再进行迁移。

IT之家了解到,另外,Odyssey越狱默认带有Sileo包管理器,Sileo最近收到了一个重大更新,相比以前的版本更快.。Odyssey完全基于Swift,使得运行速度更快,增强了用户体验。

兼容以下设备和系统

iPhone11, iPhone 11 pro, iPhone 11 pro max, iPhone XS, XS Max, XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE, iPhone 5s,12.9 iPad Pro (2nd gen.12.9) iPad Pro, 1st gen.10.5 iPad Pro, 9.7 iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad,5th gen, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, 3rd gen 2018 iPad Pro models & iPod touch 6G

iOS 13, iOS 13.1, iOS 13.1.1, iOS 13.1.2, iOS 13.1.3, iOS 13.2, iOS 13.2.2, iOS 13.2.3, iOS 13.3, iOS 13.3.1, iOS 13.4, iOS 13.4.1, iOS 13.5

不兼容:iOS 13.5.1, iOS 13.6和iOS 14 系统版本。

Odyssey Jailbreak IPA Beta 2下载:点此链接。