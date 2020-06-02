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苹果发布 iOS 13.5.5/iPadOS 13.5.5 开发者预览 Beta 更新

2020/6/2 2:22:13来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6月2日消息 在今天公开发布iOS 13.5.1正式版系统之后，苹果还向开发人员发布了iOS 13.5.5/iPadOS 13.5.5 预览 Beta，开启新一轮的iOS/iPadOS系统测试，大家可以到【果粉圈】集中讨论。此更新专注于错误修复和性能改进。

苹果未明确公布iOS 13.5.5和iPadOS 13.5.5中包含了哪些新功能，但此更新可能包含与iOS 13.5.1类似的安全增强功能。iOS 13.5.5内部版本号是17G5035d。苹果表示：“iOS 13.5.5 Beta版本包含错误修复和改进。”

今天凌晨，苹果发布了iOS 13.5.1/iPadOS 13.5.1正式版更新，苹果已在其安全性网页上添加了有关iOS 13.5.1的新详细信息，确认此更新修补了Unc0ver越狱所使用的漏洞。

1、iOS 13/iPadOS开发者测试版描述文件：点此下载

2、iOS 13/iPadOS公开测试版描述文件：点此下载

微信读者请注意：关注【IT之家】官方微信公众号后，回复关键词“描述文件”，即可最方便的获取当前最新版描述文件和攻略！

3、描述文件、iOS固件下载必备之完全手册：

苹果iOS描述文件下载大全 & 完全使用攻略：玩测试版/限制升级……必备

IT之家精华：苹果iOS系统发布/固件下载/升级更新大全表

兼容设备列表：

iOS 13支持的机型如下：

iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max

iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X

iPhone 8、iPhone 8 Plus

iPhone 7、iPhone 7 Plus

iPhone 6s、iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPhone SE（第二代）

iPod touch (第七代)

iPadOS支持的机型如下：

iPad Pro(12.9英寸)、iPad Pro(11英寸)、iPad Pro(10.5英寸)、iPad Pro(9.7英寸)

iPad（第七代）、iPad (第六代)、iPad (第五代)

iPad mini (第五代)、iPad mini 4

iPad Air (第三代)、iPad Air 2

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关键词：iOS 13.5苹果越狱

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