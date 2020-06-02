苹果发布 iOS 13.5.1/iPadOS 13.5.1 正式版更新：封堵 Unc0ver 越狱漏洞

IT之家6月2日消息 北京时间今日凌晨1点，苹果正式推送 iOS 13.5.1/ iPadOS 13.5.1正式版更新，版本号为17F80，主要是提供了重要的安性更新，建议所有用户安装。IT之家网友们可以到【果粉圈】讨论 iOS / iPadOS 13.5.1正式版的新发现。

苹果已在其安全网页上添加了有关iOS 13.5.1的新详细信息，确认此更新修补了Unc0ver越狱所使用的漏洞：

核心

适用于：iPhone 6s及更高版本，iPad Air 2及更高版本，iPad mini 4及更高版本以及iPod touch第7代

影响：应用程序可能能够以内核特权执行任意代码

说明：通过改进的内存处理解决了内存消耗问题。

CVE-2020-9859：unc0ver

5月份，在iOS 13.5发布后，越狱团队unc0ver发布了支持所有设备和iOS版本的越狱工具unc0ver 5.0.0。新越狱工具利用的仍是0day内核漏洞，包括支持iPhone 11、iPhone SE 2和iPad Pro 2020款等设备。

今年5月21日，苹果正式推送了iOS 13.5/iPadOS 13.5 正式版更新。iOS 13.5 加快了配备面容 ID 的设备在用户佩戴口罩时显示密码栏的速度，并加入了“暴露通知” API 以支持来自公共卫生管理机构的 COVID-19 接触追踪 App。本更新还增加了控制 FaceTime 群聊期间视频拼贴自动突显的选项并包括错误修复和其他改进。