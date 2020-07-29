北斗卫星导航系统核心部件 100% 国产化！已服务全球 137 个国家

IT之家7月29日消息 据央视财经《经济半小时》报道，经过一个月的在轨测试，北斗最后一颗卫星测试全部合格。随着北斗卫星完成全球部署，又将推出哪些最新应用呢？

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央视报道称，7 月 13 日，首都国际机场完成了一场期待已久的机上试验。试验结果表明，飞机飞行过程中，使用北斗进行飞机定位，北斗追踪监视终端与其他机载电子设备都可以同时正常运行。此外，由于我国的民航飞机大多来自于欧美国家，因此中国民航领域使用北斗定位与追踪设备会有很多技术不兼容，通过科研人员的努力，这些难题正在慢慢被破解。来自中国民用航空局出台文件指出，到 2023 年底，全部民航运输飞机将具备基于北斗的定位与追踪能力。

不仅是国内市场未来可期，缅甸渔业部于 2019 年购买了 1000 台北斗船载终端设备，除了基础导航功能，他们最满意的是渔船位置信息和轨迹服务。

IT之家获悉，据统计，目前全球范围内已经有 137 个国家与北斗卫星导航系统签下了合作协议。经过长达 30 年的排星布阵，从北斗一号到北斗三号，核心部件实现百分之百国产化，科研人员们为此经历了无数次的峰回路转、绝境逢生，用自己的智慧，自力更生、自我超越，将北斗卫星导航系统全面建成。