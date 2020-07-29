腾讯微信：严厉打击 “标题党”、恶意营销、编造散播谣言行为

IT之家7月29日消息 微信官方今天发布关于整治扰乱网络传播秩序突出问题的公告。公告中表示，近日，国家网信办召开专项部署会议，会议决定自 7 月 24 日起，针对社会反映强烈的商业网站平台和 “自媒体”扰乱网络传播秩序突出问题，在全国范围内开展六个方面的集中整治。

期间，将重点解决一些商业网站平台和 “自媒体”片面追逐商业利益，为吸引 “眼球”炒作热点话题、违规采编发布互联网新闻信息、散播虚假信息、搞 “标题党”等网络传播乱象，促进网络传播秩序有明显好转。

同时，将依法依规严厉查处一批问题严重的网站平台、封禁一批反映强烈的违规账号。

IT之家获悉，腾讯微信表示，为切实履行主体责任，深入开展自查清理，规范自身行为、管好平台账号，切实维护好网络传播秩序。根据会议精神，腾讯公司立即成立工作专班，除重点落实此次专项的六大任务外，微信公众平台还将聚焦以下四个方面开展工作：

一是违规采编发布互联网新闻信息、转载非合规稿源问题，并严厉打击 “标题党”、恶意营销、编造散播谣言的行为，涉嫌违法犯罪的线索将举报至主管机关进一步处理；

二是 健全和升级平台运营规则、管理办法 ，对从事上述行为的恶意账号、主体，查实后将从重处罚；

三是 规范运营管理 ，建立导向优质、内容真实客观、“不炒作”的良好生态；

四是完善内容保护和举报投诉机制，保护优质内容创作者权益不受侵害，助力正能量内容传播，对于举报投诉将第一时间受理。

此次专项行动，微信公众平台将按照统一部署，以点面结合、标本兼治的方式，系统研究根本之策，并推动形成长效治理机制。