开发者测试 A12Z Mac mini 运行 iOS App：可玩王者荣耀、全功能手机微信、刷抖音

IT之家7月29日消息 在今年的WWDC 全球开发者大会上，苹果公布了Apple Silicon Mac计划，将在今年第四季度推出ARM Mac设备。针对适配问题，苹果已经面向开发者推出了配备A12Z iPad Pro芯片的Apple开发者设备套件（定制版Mac mini），按照苹果说法，可原生运行iOS、iPadOS应用。

现在有国内开发者@Naituw 在微博上展示了ARM Mac开发应用，表示，可在Mac上运行《王者荣耀》游戏、手机版全功能微信、米家等等。

根据开发者@Naituw 的演示，可以测试运行抖音、王者荣耀、Instagram、Youtube、Word、米家等应用，开发者还表示，不是所有 App 都支持调整大小，视频里Youtube支持全屏。

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IT之家此前报道，苹果提供给开发人员的DTK是一台使用A12Z芯片的测试机（与2018款iPad Pro中的A12X芯片相同，但未锁定额外的GPU核心），搭载了16 GB内存和512GB SSD，预装macOS Big Sur Beta版和Xcode。另外，全新运行“Apple Silicon”的苹果ARM Mac将拥有专为Mac设计的新芯片，并基于采用5nm工艺为iPhone 12系列生产的A14芯片。

苹果表示，其Apple Silicon Mac将带来性能和能效方面的重大改进，首款基于Arm的Mac将于2020年底前发布。