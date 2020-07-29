对苹果应用商店抽成 30% 不满，Airbnb 去找国会议员

7 月 29 日消息，据国外媒体报道，苹果应用商店政策面临的反垄断压力不断加大。疫情期间房屋租赁企业 Airbnb 和健身类服务公司 ClassPass 开始提供虚拟服务，但苹果公司要求对这两家公司通过 iOS 应用获取的收入抽取 30% 佣金，这引发了公司的强烈不满。

据报道，Airbnb 会见了负责在听证会上向苹果首席执行官蒂姆 · 库克 (Tim Cook)提问的众议院司法部门反垄断委员会议员。报道最初称，ClassPass 也曾与立法者会面，但被 ClassPass 所否认。ClassPass 表示，停止开设这些线上课程的原因是，为了支付佣金，“需要提高学费，这将大幅减少这些课程的用户需求。”ClassPass 做出决定后，苹果提出放弃对应用内购买抽取佣金的要求，但公司决定不再重启该项目。

批评人士称，这项费用将使第三方应用更难与苹果服务进行竞争。不过，苹果并未提供与 Airbnb 或 ClassPass 相竞争的服务。

为应对疫情影响，Airbnb 开始提供包括烹饪课和冥想课程等内容的 “在线体验”。这是该公司自 2016 年开始提供传统租赁服务以来的一次业务扩展。目前 Airbnb 仍在与苹果公司谈判。

Airbnb 和 ClassPass 并不是首批抱怨苹果应用商店政策的公司。今年早些时候，Basecamp 在推出 Hey 电子邮件服务后，卷入与苹果公司关于 30% 佣金政策的激烈斗争。由于无法在应用内进行注册，苹果最初阻止 Basecamp 的 iOS 应用程序更新。最终 Hey 表示将免费提供 14 天后到期的电子邮件服务，应用程序得以允许进入苹果应用商店。

在此起彼伏的抱怨中，苹果从服务中获得的收入正在迅速增长。在今年 4 月发布的第二季度财报中，库克称苹果服务部门营收创下 “历史新高”，从上年同期的 115 亿美元增至 133 亿美元。

苹果公司在一份声明中表示：“为了确保每个开发者都能创造并发展成功业务，苹果公司履行了清晰一致的准则，对每个人都一视同仁。”该公司表示，其应用程序指南可以追溯到 2010 年。