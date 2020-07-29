外媒：苹果 5G iPhone 定价对激发消费者下半年购买兴趣至关重要

7 月 29 日消息，据国外媒体报道，5G 在去年正式开始商用，随着越来越多的国家加入 5G 商用行列，今年的商用范围进一步扩大，智能手机厂商也推出了更多的 5G 智能手机。

但随着 5G 商用范围的扩大和 5G 智能手机的增多，5G 也成为了智能手机厂商竞争的主战场，在苹果即将推出多款支持 5G 网络连接的 iPhone 12 的情况下，5G 智能手机市场的竞争也就会更为激烈。

外媒在报道中表示，对于即将推出 iPhone 12 的苹果，他们的定价对激发消费者在下半年的购买兴趣将至关重要。

从外媒的报道来看，他们认为 5G iPhone 的定价对激发消费者的购买兴趣至关重要，还是因为竞争。

苹果因为芯片等方面的原因而未能在去年推出支持 5G 网络连接的 iPhone，但安卓阵营的主要智能手机厂商，在去年均已推出了 5G 智能手机，今年推出的机型则是更多，产品线也更为丰富，除了高端和中端机，他们还在推出入门级的 5G 智能手机。

而已推出 5G 智能手机的安卓阵营厂商，现在在 5G 市场也竞争激烈，推出入门级的 5G 智能手机，意味着价格方面的竞争也在升温。

在面临安卓阵营智能手机厂商激烈竞争的情况下，苹果即将推出的 5G iPhone 的定价，在激发消费者下半年的购买兴趣方面就将发挥关键作用。

对于苹果将推出的支持 5G 网络连接的 iPhone 12，分析师和研究机构普遍预计会有 4 款，外媒预计仍会在 9 月份推出，4 款的起售价预计分别为 649 美元、749 美元、999 美元和 1099 美元，最贵版本则会达到 1399 美元。