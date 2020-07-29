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疫情推升科技大佬财富，贝索斯身价今年暴增 636 亿美元

2020/7/29 14:03:12 来源：新浪科技 作者：- 责编：远洋
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北京时间 29 日消息，据外媒报道，随着新冠病毒疫情颠覆了全球经济，并推动人们转向在线活动，世界上最富有的人正变得更加富有，并且以更快的速度。在这方面，没有人能比得上美国的科技富豪们。

根据彭博亿万富翁指数，自 2016 年以来，全球 500 大富豪中的科技富豪们的总财富增加了近一倍，从 7510 亿美元增至今天的 1.4 万亿美元，超过任何其他行业。

目前彭博全球富豪榜上前十大富豪中，有七位富豪的财富大部分来自他们在科技公司的持股。这七位富豪的总财富今年增加了 1470 亿美元，达到 6660 亿美元。

其中增长最快的是亚马逊创始人兼 CEO 贝佐斯，今年以来他的财富飙升了 636 亿美元，并在本月较早时创下了一日暴增 130 亿美元的新纪录。这位全球首富现在距离成为全球首位 2000 亿美元富豪已近在咫尺。

Facebook 创始人兼 CEO 扎克伯格的财富今年增加了 91 亿美元，有望继贝佐斯和比尔盖茨之后跻身千亿美元富豪行列。

特斯拉 CEO 马斯克是另一位大赢家，随着特斯拉股价的一路狂奔，他的净身价今年暴增了逾一倍，达到 697 亿美元。

微软联合创始人比尔 - 盖茨和前 CEO 史蒂夫 - 鲍尔默的财富也大幅增加。

在科技富豪财富暴增的同时，彭博富豪榜上的 500 位富豪中，有 200 多人的财富今年出现下降。

在前 10 大富豪中，只有两位今年财富出现下降，他们是法国奢侈品巨头路威酩轩的董事长伯纳德 - 阿诺特和伯克希尔哈撒伟公司的董事长沃伦 - 巴菲特。

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关键词：贝索斯

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