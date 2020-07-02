亚马逊 CEO 贝索斯身家飙升至 1716 亿美元，2 年超越离婚前水平

北京时间 7 月 2 日早间消息，据外媒报道，亚马逊公司创始人兼 CEO 杰夫 · 贝索斯（Jeff Bezos）的资产超越了此前的最高点，甚至超过了他离婚之前的水平。在此前的离婚案中，作为离婚协议的一部分，贝索斯放弃了他所持有的四分之一的亚马逊公司股份。



本周三，亚马逊股价提升了 4.4%，达到了创纪录的 2878.70 美元每股，这也让贝索斯的财富达到了 1716 亿美元。彭博亿万富翁指数的数据显示，这一金额超过了他在 2018 年 9 月 4 日创下的 1677 亿美元的记录。

贝索斯的收益凸显了美国当前正在不断扩大的贫富差距，仅仅在今年，贝索斯的资产就增加了 567 亿美元。受疫情影响，美国迎来了自大萧条以来最严重的经济衰退。虽然美国有数千万人失去了工作，但是 IPO 和活跃的股票市场却依旧支撑其了巨额财富。此前，由于亚马逊停止向工人发放疫情加班奖金，该公司遭到了工人的投诉。随后亚马逊在本周表示将花费大约 5 亿美元，向大多数一线工人一次性发放 500 美元奖金。

亚马逊拒绝对贝索斯的资产置评。

受疫情影响，消费者减少前往实体店的次数，转而更加依赖电子商务进行日常用品的采购，这一局面给亚马逊的业务带来了巨大的推动。贝索斯持有亚马逊 11% 的股份，这也是其资产的主要组成部分。

当前在美国股市中，收益最多的人大多来自科技行业，例如特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk），自 1 月 1 日起，其资产已经增加了 258 亿美元；以及 Zoom 创始人袁征，其资产几乎增加了两倍，达到了 131 亿美元。

贝索斯前妻麦肯齐 · 贝索斯（Mackenzie Bezos）在离婚后获得了亚马逊 4% 的股份，其个人资产达到了 569 亿美元，在彭博的排行榜上排名第 12 位，她最近超越了爱丽丝 · 沃顿（Alice Walton）和茱莉娅 · 茱莉亚 · 弗莱什 · 科赫（Julia Flesher Koch）成为了全球第二女富翁，当前仅落后于欧莱雅继承人弗朗索瓦 · 贝当古 · 梅耶斯（Francoise Bettencourt Meyers）。

但是今年以来，并非所有富翁的资产都有所增长。Zara 品牌拥有者，西班牙富翁阿曼西奥 · 奥尔特加（Amancio Ortega）损失了 192 亿美元，是排行榜上损失最严重的人。伯克希尔 · 哈撒韦公司董事长沃伦 · 巴菲特（Warren Buffett）损失了 190 亿美元，法国奢侈品大亨伯纳德 · 阿诺特（Bernard Arault）的资产损失了 176 亿美元。进入 2020 年以来，大多数富豪的资产都有所下降。当前，排名前 500 的富翁总资产之和为 5.93 万亿美元，而今年年初时这一数字为 5.91 万亿美元。