罕见！美四大科技公司将同时出席反垄断听证会

7 月 29 日下午消息，几十年来，科技行业得以侥幸躲避反垄断机构对收购、并购以及潜在反竞争行为的审查，因为这些反垄断机构没有太多证据。但是本周，科技行业内的最大几家公司将不得不直面一些有力的证据。

7 月 29 日，美国议员将与科技行业四巨头——亚马逊、苹果、谷歌和 Facebook——的首席执行官对簿公堂。自去年 6 月以来，众议院议员一直在对科技行业开展全面调查，聚焦行业中的一些大公司是否发展得过于庞大和强大。在过去一年中，众议院司法委员会的反垄断小组领头展开调查，调查最后，议员们将与这些公司的首席执行官公开对质。

听证会上，调查获得的证据或可变为公开记录。在调查的那一年中，该委员会从作证公司那里获得至少 130 万份文件，举行了五次听证会，以及数百小时采访。Facebook 的马克 · 扎克伯格（Mark Zuckerberg）和谷歌的桑德尔 · 皮猜（Sundar Pichai）都曾出庭过国会的听证会，但情形有所不同。在委员会主席大卫 · 西西里尼（David Cicilline）的带领下，委员会成员将带着一大堆证据出席听证会，届时这几位高管势必将面临各种尴尬的问询。

“他们出席的其他听证会算不上真正的监督听证会，它们跟反垄断和垄断行为基本不沾边，”众议员普拉米拉 · 哈雅帕（Pramila Jayapal）说，“我们不是，我们是调查员。”

周三听证会的主要目的是让扎克伯格、皮猜、亚马逊的杰夫 · 贝索斯（Jeff Bezos）和苹果的蒂姆 · 库克（Tim Cook）解释委员会在过去 13 个月中收集准备的证据记录。委员会收集的文件数量之多，大概是自上世纪九十年代微软反垄断一案后，科技行业首席执行官们从未曾预料到的。调查的最后，委员会计划在未来数月发布一份报告，详细说明这几家大公司是如何根据现行反垄断法规避责任的，因为这些竞争法从未考虑到科技行业的行为。

“自去年 6 月以来，小组委员会一直在调查少数数字平台在市场上的主导地位，以及现有反垄断法和执法的适当性，”西西里尼在上周的一份声明中说，“鉴于这些公司对美国人民的生活有举足轻重的影响，他们的首席执行官能否出庭至关重要。正如我们一开始说的，他们的证词对我们完成这项调查至关重要。”

这次听证会可能对杰夫 · 贝索斯的考验最大，因为之前贝索斯从未出席过国会听证会。多年来，亚马逊也一直是科技行业反垄断学者们的主要研究目标，最近的证据让该公司处于极为不利的地位。去年 7 月份的一次听证会上，亚马逊的副总法律顾问内特 · 萨顿（Nate Sutton）说，该公司不会访问卖家的销售数据。但今年 4 月份的一篇报道称，亚马逊员工使用平台上独立卖家的数据来协助该公司开发自有品牌产品。根据该篇报道，在亚马逊推出自有的竞争产品之前，其员工会分析第三方卖家出售的产品的销售情况和利润率。报道发布后，众议院司法委员会要求就该报道做出解释。在这次听证会上，可以想见贝索斯会再次被问及报道中的事情，并被要求解释公司的行为。

不止亚马逊，几乎每家公司都有类似的问题。苹果的应用商店政策，尤其是针对应用商店内的消费收取 30% 的高额分成这件事，在美国和欧盟均面临反垄断调查。上个月，西西里尼说，苹果收入的分成无异于 “高速公路打劫”。谷歌则可能会需要解释其搜索引擎的市场主导地位，而扎克伯格则需要对公司的一系列有争议的收购（比如收购 Instagram）做出解释。

虽然这次调查主要由民主党推进，但共和党也有他们自己的担忧。共和党可能会在周三的听证会上聚焦内容审查以及针对保守派的偏见等问题。

不过民主党应该会竭力避免这种偏离主题的问询，尽量把重心聚焦在这些公司如何利用复制和收购竞争对手来扼制竞争。而且有四家大型公司同时出席听证会，议员们相信这一次证明反竞争行为是行业普遍问题而非个人不良行为的好机会。

“这是行业中的普遍行为，我希望通过这些公司的出庭作证可以向大家证明这一点，”哈雅帕说，“这种行为就是占领市场，然后利用市场主导地位制定规则，阻碍其他竞争对手的发展。”

苹果、Facebook 和谷歌未立即回复评论请求。亚马逊拒绝发表评论。

周三的听证会标志着司法委员会对大型科技公司调查的结束。但这仅是未来更多监管或立法行动的一个开端。高管在听证会上的证词或将为执法部门开展新的反垄断调查提供证据，或为国会出台旨在监管科技行业的法案提供基础。

当然议员们也顶着巨大压力。但若执行得到，听证会或可开创科技领域反垄断监管的新纪元。经过数月的采访和证据收集，议员和监管者如今终于有机会让所有这几家大型科技公司做出直接解释。让这四家公司的首席执行官同时出席同一个听证会，实属不易。未来，也未必会有这样的机会。所以，这一战，至关重要。