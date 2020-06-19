美国反垄断小组委员会主席：苹果 App Store 抽成就像 “高速公路抢劫”

IT之家6月19日消息 苹果的App Store收费类似于“高速公路抢劫”，美国众议院反垄断小组委员会主席David Cicilline在外媒The Verge的一档谈话节目中称。

Cicilline负责调查苹果与开发者达成的App Store协议，Cicilline认为，苹果的市场力量让它可以收取“高昂的租金”，从而压垮了小开发者。反垄断委员会已经从“很多人”那里听到了害怕被经济报复的声音。

“由于苹果拥有的市场力量，它收取高昂的租金，基本上是类似于高速公路抢劫，欺负人们支付30%的费用或拒绝进入他们的市场。这是在压榨那些根本无法靠这种支付方式生存的小开发者。如果这个市场上有真正的竞争，这种情况就不会发生。”

“很多人站出来分享他们的经历，他们害怕经济报复，他们害怕自己无法在这些大平台的经济报复中生存，因为他们拥有的权力，我们打算非常严肃地追究这些指控。这是市场上的一个真实问题。这是巨大市场力量的直接后果，苹果是这些开发者的守门人，我们已经听到了很多很多的例子。”

反垄断小组委员会早在11月就开始征求开发者的意见，与那些受到苹果App Store一些决策影响的开发者进行了交流。

在反垄断调查中，苹果本周强调了一项研究，称App Store生态系统在2019年支持了全球5190亿美元的账单和销售额。苹果经常宣传开发者从App Store赚取了多少钱，这个数字已经达到了1550亿美元以上。

苹果创造了允许开发者发布应用的硬件和平台，但Cicilline并不认为这就赋予了公司收取如此高额费用的权利。“你不能仅仅因为某人发明了一个系统或产品，就简单地允许他继续享受这种垄断权力，”Cicilline说，“这违反了我们的法律。这对新的开发者、新的创业公司不公平，而且会伤害消费者。”

Cicilline表示，反垄断调查“即将完成”，最终听证会将于7月举行。该委员会一直致力于让包括蒂姆-库克在内的主要科技CEO出庭作证。库克至今拒绝，但Cicilline表示，他预计当听证会进行时，“四位CEO”都会到场。亚马逊CEO杰夫-贝佐斯、Facebook CEO马克-扎克伯格和Alphabet CEO桑达尔-皮查伊已经同意参加。

IT之家了解到，在调查结束后，该小组将生成一份关于数字市场竞争状况的报告，其中将有“关于立法行动的建议”。Cicilline认为，解决App Store的问题需要“监管行动和法律变革”，而且这是“国会有责任解决的问题”。