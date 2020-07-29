AR/VR 统一行业标准 OpenXR 1.0 正式版现已推出

IT之家7月29日消息 Khronos 联盟为解决 AR 和 VR 标准碎片化问题，联合各大制造商和平台、引擎商等联合制定了 OpenXR 标准，该标准的初始版本于去年夏天发布，今日 OpenXR 标准迎来了自己的 1.0 正式版。

AR 和 VR 设备现在都支持该 API ，系留式和独立式头显都在新的合规设备之列，SteamVR、Oculus、Windows MR 等软硬件平台均已对其进行了一定的软硬件适配。此外，OpenXR 对 微软 HoloLens 2、Oculus Quest 这种移动 XR 平台也通过了一致性测试，并获得了该组织的认证，OpenXR 的支持范围已经扩大到了 OpenXR 设想的全部设备。

借 OpenXR 之便，微软将推出了 VR 版 Minecraft，并在新的 RenderDragon 引擎中加入 VR 支持。

此外，Khronos 还提供了部分关于 OpenXR 手势和眼部追踪状态的更新。但这两个功能没能进入 1.0 规范，仅作为跨厂商扩展开发的一项功能。IT之家了解到，Tobii 的眼球追踪技术和 ultraleap 的手势追踪技术现以 OpenXR 扩展的方式登陆 HoloLens 2 平台，有望收录到未来版本的 OpenXR 标准中。