全国首例涉游戏模拟器侵权案宣判，网易雷火胜诉获赔 150 万

IT之家 7 月 29 日消息 据杭州互联网法院官方微信公众号消息，7 月 29 日，该院对原告杭州网易雷火科技有限公司（以下简称网易雷火公司）诉吕某某、林某、杭州某科技公司著作权及不正当竞争纠纷一案宣判，判决杭州某科技公司停止侵权，赔偿网易雷火公司经济损失及合理开支 150 万元。IT之家了解到，该案系全国首例涉游戏模拟器知识产权侵权案。

原告诉称，《率土之滨》游戏是网易雷火公司自主研发、运营的游戏，是一款同一服务器的数千玩家共同存在于一张大图中，每个玩家拥有自己的主城与土地，通过搭配武将和武将战法不断战胜土地上的敌方守军，实现领土扩张并获取更多的资源，和同盟成员一起攻城掠地，在赛季结束时占领城池，获得一统天下胜利的策略类游戏。

网易雷火公司主张杭州某科技公司开发运营《率土模拟器》，抄袭《率土之滨》游戏相关文字内容及图片，严重侵犯网易雷火公司的著作权，破坏了公平竞争的市场秩序，违反公平、诚信原则和商业道德，属于不正当竞争行为。

被告辩称，《率土模拟器》为策略类游戏常用的 “角色”+“技能”组合产生结果的计算机逻辑系统，在同类型游戏中普遍适用，该系统受著作权法的保护，系统本身没有侵权，不构成不正当竞争。

法院经审理认为，《率土之滨》游戏武将战法文字内容中根据三国历史故事并结合三国类开荒战法游戏规则创作而成具有独创性的部分可以认定为文字作品。《率土之滨》154 副卡牌角色图片制作精美、风格典雅，具有较高的审美意义，符合著作权法意义上的美术作品。网易雷火公司指控 “率土模拟器”著作权侵权成立。关于不正当竞争的请求，因缺乏事实与法律依据，不予支持。遂作出如上判决。