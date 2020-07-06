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王思聪名誉权纠纷案二审胜诉：网易公司被判赔偿 6 万元

2020/7/6 16:12:31来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 7 月 6 日消息 2017 年 10 月 9 日 22 时 50 分，网易网站的 “网易娱乐”频道发布《王思聪疑讽鹿晗私生活复杂 与关晓彤半年必分手》文章，文章附图标注为 “王思聪”的微信朋友圈截图。同一时间，在 “网易新闻”客户端，网易号 “网易娱乐”发表同名文章。就此，王思聪就网传文章提起维权诉讼，称该内容捏造事实误导公众、侵犯其名誉权、影响鹿晗关晓彤社会关系。

▲涉案截图

IT之家了解到，北京法院审判信息网发布王思聪与广州网易计算机系统有限公司（下称 “网易公司”）名誉权纠纷民事判决书。该案一审裁判日期是 2019 年 12 月 16 日、二审裁判日期是今年 6 月 23 日。法院一审判决被告删除文章并道歉，赔偿原告王思聪精神损失 3 万、维权合理支出 3 万，共计 6 万，二审维持原判。

北京市海淀区人民法院民事判决书显示，被告网易公司运营的 “网易娱乐”频道和 “网易新闻”手机客户端发布的涉案文章内容，以发布原告王思聪朋友圈并给予评论的方式，传播了所谓原告对鹿晗及关晓彤公开恋爱关系的评价，经查王思聪朋友圈并未发布上述内容，故该内容为虚假

网易公司应对文章的传播承担后果，未向王思聪或其他方式核实真实情况，未履行基本的调查核实义务，侵犯王思聪名誉权，应承担停止侵权和赔礼道歉的民事责任。判决结果为，网易公司赔偿王思聪精神损失费 3 万元、维权合理支出 3 万元，限期 10 日内给付。

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关键词：王思聪网易

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