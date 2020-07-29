苹果申请骨传导专利，有望用于 AirPods

IT之家7月29日消息 据外媒 appleinsider 昨日报道，美国专利商标局于本周二公布了苹果公司所申请的一项专利。该专利描述了利用骨传导的方式向用户传递音频。Appleinsider 称该技术未来可能会用于未来的某些 AirPods 中。

▲ 专利简介，图截于美国专利商标网站

▲ 专利中两个图示，图截于专利内容

在该专利的背景描述中，苹果将这项技术解释为：骨传导耳机允许用户通过用户颅骨振动听到声音。通过骨传导，声音信号可通过接触从而直接传输到用户的耳内。不同类型的骨传导耳机可以通过接触用户头部的不同部分并通过用户颅骨的不同部分实现声音传递。与空气传导耳机相比，骨传导耳机具有许多优势。

IT之家了解到，目前市面上已有多款骨传导耳机，但由于多种原因该类耳机并没有普及开来。

骨传导是声波传导到内耳的一种方式。借由骨细胞，声波直接经颅骨使外淋巴产生相应波动，以激动耳蜗的螺旋器产生听觉。该技术无需借助空气，因此适合听力困难或外耳受损以及在水下工作的人。

此外，骨传导仅适用于传递 4000 Hz 及以下频率的声音，而骨传导声音频率过高会导致难以分辨信息，且人类听力覆盖范围约为 20Hz 至 20000Hz，因此骨传导并不适用于所有场景。

该专利于 2018 年 5 月提交，昨日被美国国家专利局公布。苹果此前曾注册过骨传导降噪技术。该技术或将仅作为苹果技术储备，但也不排除存在苹果在未来某个型号的耳机中采用的可能。