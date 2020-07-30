曝苹果 Final Cut Pro X iPad 版预计 2021 年夏季推出，还有其他专业级应用

IT之家7月30日消息 外媒 wccftech 报道，随着苹果继续推销其 iPad Pro 可以作为电脑使用，该公司可能会说服其用户群，通过为其引入专业级应用支持，让 iPad Pro 实际上变成笔记本的替代品。

2020 款 iPad Pro 的功能足够强大，可以在上面运行要求苛刻的编辑应用，看起来它最大的挑战将是运行 Final Cut Pro X，据消息人士 @Apple RUMORs 透露，Final Cut Pro X 将在 2021 年夏季到来。

早前有报道称，运行 Final Cut Pro X for iPad 时的 RAM 内存管理可能是个问题。

在兼容的 Mac 上运行 Final Cut Pro X 需要至少有 3.8GB 可用内存，如果需要进行一些繁琐的编辑，那么你当前的 Mac 必须具备至少 8GB 内存。我们不确定 RAM 管理是否会成为当前一代 iPad 机型的问题，预计新款 iPad Pro 的内存将继续增大。

苹果有可能在 2021 年的 WWDC 大会预览 Final Cut Pro X for iPad。早前爆料人士 Jon Prosser 在推特上表示，Final Cut Pro X、Logic Pro 和 Xcode 将在未来一年左右的时间内抵达 iPad Pro。

IT之家获悉，他还提到内存管理是一个值得关注的问题，目前，只有 2018 款 iPad Pro 1TB 存储版本和 2020 款 iPad Pro 机型采用 6GB 内存，这使得这些机型优先成为了编辑视频的理想便携平板设备。

即使传闻低价 iPad 8 将搭载 A12 Bionic 芯片，运行 Final Cut Pro X 的主要限制也很可能是缺乏足够的内存，而不是芯片性能。