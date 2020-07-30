英国 “宅男宅女”最新调查：索尼 PS5 比微软 Xbox Series X 更受欢迎

IT之家7月30日消息 外媒wccftech报道，PS5和Xbox Series X将在今年推出，但玩家们真的准备好迎接下一代游戏机了吗？根据英国流行文化营销机构Experience 12进行的一项新调查，答案是“Yes”。

该调查通过MCM漫展在线渠道收集了3000名粉丝数据——80%的受访者属于18到34岁的黄金年龄段，58%的受访者为男性，而41%的受访者为女性、非二元组或非标准组。IT之家获悉，总的来说，高达84%的用户表示他们计划在新主机推出后的6个月内购买一台新主机（37%的用户表示发布时就会购买，9%的用户表示一个月内购买，12%的用户表示3个月内购买，26%的用户表示可在6个月内购买）。

调查显示，84%的用户对索尼PS5更感兴趣，而最期待Xbox Series X的用户只有15%。许多受访者已经是PlayStation的忠实粉丝，PS4是59%的受访者的首选平台，其次是Xbox One（16%）、PC（14%）和Switch（8%）。至于最值得期待的游戏发布，《赛博朋克2077》排名第一，其次是《漫威复仇者联盟》、《托尼霍克职业滑板1&2 Remaster》、《消逝的光芒2》和《光环：无限》。

当然，这只是针对特定的宅男宅女子集进行的单项调查。英国普通民众的看法可能会有些不同，但是，总体来说，猜测结果会大致相似。PS5位居榜首，Xbox Series X则有些落后。