Telegram 向欧盟提交诉讼，指控 App Store 垄断市场

即时通讯应用 Telegram，是最新一家针对苹果应用商店向欧盟提起正式反垄断诉讼的公司。

Telegram 拥有超过 4 亿用户。该公司在诉讼中写道：苹果必须 “允许用户在其应用商店之外下载软件”。



六月份，欧盟竞争主管玛格丽特 · 韦斯特格（Margrethe Vestager）曾宣布对苹果展开两项反垄断调查，其中一项调查便涉及该公司的应用商店。最近，苹果应用开发商对该公司应用商店规则的不满也不断升级。

在 Telegram 之前，Spotify 和乐天两家公司也向欧盟投诉，称苹果的应用商店涉嫌垄断，因为开发人员必须接受苹果的条款（包括对来自应用内购买的收入收入 30% 的分成），才能有机会服务数亿使用 iPhone 设备的用户。

据估计，苹果的全球应用商店每月可以为该公司带来超过 10 亿美元的收入。

Telegram 在其诉讼中将矛头指向苹果所谓的 “应用商店收取的佣金是用来维持该平台运营的”。

公司创始人帕维尔 · 杜罗夫（Pavel Durov）在本周的一篇帖子里写道：“每季度，苹果都从第三方应用那里收取数十亿美元费用。与此同时，用来托管和审查这些应用的开销不过数千万美元，与数十亿美元相差甚远。我们之所以知道这一点，是因为 Telegram 比苹果的应用商店托管和审查了更多公共内容。”

Telegram 还指控苹果阻碍创新。

该公司称，2016 年，苹果以违反应用商店规则为由限制 Telegram 发布游戏平台。Telegram 称，这仅仅是苹果利用其在应用市场上的 “垄断权力”遏制创新的一个例子。

“出于同样的原因，苹果能够对任何应用商店内的任何数字服务的营业额收取 30% 的巨额佣金，包括但不限于应用本身的销售或应用内的增值服务收入，”诉讼中写道。

苹果一再否认反竞争行为指控。公司首席执行官蒂姆 · 库克（Tim Cook）在国会听证会前发表的声明中说，他认同对应用商店的审查是 “合理且适当的”，但公司的商业行为并无不妥。库克说，他相信 “竞争可以促进创新”。

欧盟针对苹果发起的另一项调查与 Apple Pay 有关。该调查预期会持续数月甚至数年。