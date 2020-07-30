索尼 Xperia 1 Ⅱ 国行来了？8 月 6 日有惊喜揭晓

IT之家 7 月 30 日消息 今天下午索尼中国官方宣布，8 月 6 日将有新品发布，有望是索尼 Xperia 1 Ⅱ 国行。

关注索尼的数码博主 @ZACKBUKS 也在微博上暗示新品就是 Xperia 1 Ⅱ 国行。

IT之家曾报道，今年 2 月份，索尼全球发布了旗舰新机 Xperia 1 Ⅱ（读作 Xperia 1 Mark Ⅱ），命名借鉴了索尼的相机业务。

Xperia 1 Ⅱ 搭载了后置三摄像头，都是 12MP，对应不同焦段，还有一颗索尼 3D iTOF 传感器。详细来看，Xperia 1 Ⅱ 搭载了一个 16mm 焦段 1200 万像素的相机，f/2.2 光圈；一个 70mm1200 万像素传感器，f/2.4 光圈；一个 24mm1200 万像素传感器，f/1.7 光圈；最后是一个 3D iToF。相机模组结合了索尼的 Exmor RS 传感器和 BIONZ 处理器技术，还有 Zeiss 的光学技术。

配置方面，Xperia 1 Ⅱ 搭载了 6.5 英寸的 HDR OLED 屏，3,840 x 1,644 分辨率，643ppi，等效 90Hz ，比例还是 21:9，覆盖大猩猩 6 代玻璃。

Xperia 1 Ⅱ 搭载了骁龙 865 处理器，8GB 内存，256GB 闪存。机身拥有耳机接口，双扬声器。电池为 4,000mAh，支持 21W USB-PD 充电，和 15W 无线充电。机身的尺寸为 166 x 72 x 7.9mm，重量为 181g，有黑色和紫色和白色可选。