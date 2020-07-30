ITX 小金刚！技嘉迷你雕 B550I AORUS PRO AX 享三期免息

IT之家7月30日消息 对于 DIY 爱好者而言，ITX 小板往往可以搭建出高颜值的实用小钢炮主机，相比于 ATX 产品，ITX 产品适合大部分家用场景，但是受制于 ITX 机箱尺寸，散热和性能好比鱼和熊掌，很难做到二者兼顾。



随着 AMD B550 芯片组的发布，技嘉旗下的 AORUS 电竞品牌推出了全新的迷你雕性能小钢炮产品 B550I AORUS PRO AX 主板，直出式 8 相数字供电设计，满足电竞场景下高性能供电需求。IT之家了解到，目前，技嘉 B550I AORUS PRO AX 迷你雕已经上市，售价 1698 元，享三期免息。

对于不少玩家来讲，新一代的英特尔 Z490 主板和 AMD B550 主板都是面向未来的主板产品，英特尔 Z490 虽然能适应下一代处理器需求，但无法兼容之前的产品。而 AMD B550 实用 AM4 接口，不但支持现阶段基于 Zen 2 架构的第三代锐龙处理器，还支持未来基于 Zen 3 架构的锐龙处理器。相比于 Z490 主板，B550 可拓展性更高。

谈起 ITX，一般的产品往往搭载 1 至 2 个 M.2 接口和 1 个 PCIe 接口，这些完全足够满足大部分用户的日常需要。技嘉 B550I AORUS PRO AX 主板配备了 1 个 PCIe 4.0 x16 接口，并且拥有 2 个 M.2 SSD 接口，其中位于主板正面的 M.2 接口支持 PCIe 4.0 规范，散热马甲下，技嘉 B550I AORUS PRO AX 主板有着完整的一片 SSD 散热片，以此快速传递 SSD 数据处理产生的热量；另一个 M.2 接口位于主板背面，除了背面的 M.2 SSD 接口，技嘉 B550I AORUS PRO AX 主板背面还有大面积的散热装甲，在增强 PCB 板强度的同时也能更好的散热。

技嘉 B550I AORUS PRO AX 主板支持直出式 8 相数字供电设计，每相可提供高达 90A 电流支持。主板内存插槽方面，技嘉 B550I AORUS PRO AX 配备了两根 DDR4 DIMM 插槽，最高支持 DDR4 3200MHz 内存。另外还有 4 个 SATA 3 接口方便其他 SATA 设备扩展。网络传输上，技嘉 B550I PRO AX 支持 2.5Gbps 高速有线网络和 Wi-Fi 6 网络。

IO 接口方面，技嘉 B550I AORUS PRO AX 拥有 2 个 HDMI 接口，1 个 DP 接口，5 个 USB 3.2 接口，1 个 USB 3.2 Type-C 接口，1 组音频接口。

目前，技嘉 B550I AORUS PRO AX 迷你雕已经全面开售，对小巧高颜值强性能的主板有强烈需求的玩家可以关注，技嘉 B550I AORUS PRO AX 主板售价 1698 元，现在购买享三期免息优惠。