拼多多上线 “真香节”，1 亿元现金定向补贴 iPhone、荣耀手机等网红潮品

7 月 30 日消息，昨日，拼多多宣布启动首届 “真香节”，平台拿出 1 亿元现金，对被网友标注为 “真香”的苹果、荣耀等智能手机、小米手环等网红潮品进行不限量补贴。消费者还可以在活动页中自由切换 “中年”与 “青年”两个风格版本。

“我们调研发现，对于很多消费者来说，真香是一种惊喜性的购物体验，价格补贴提升了这些商品的性价比，从而提升了消费者的体验感 “，拼多多 “真香节”负责人表示，希望让 “Z 世代”的用户们在性价比的提升中，感受到实惠与乐趣。

据悉，“真香节”上线当天，网络段子 “真香”的主人公王境泽也来到拼多多百亿补贴直播间，分享了自己在网购中的 “真香”体验，并试吃了 “榴莲蛋糕”等网红食品，吸引了 300 余万网友同时在线观看并下单。

据拼多多舆情大数据显示，自 2019 年 5 月拼多多上线百亿补贴后，在全网与 “百亿补贴”联系最紧密的高频词汇正是 “真香”。截至到 3 月底，拼多多上平均到每位活跃买家的年度支出由 2019 年的 1720.1 元，进一步提高至 1842.4 元。

上述拼多多业务负责人表示，暑期是年轻消费者的消费旺季，拼多多选择上线 “真香”节，筛选平台商品评价中 “真香”词频最高的品牌商品进行补贴，回馈消费者认可。其还表示，“拼多多将持续投入百亿补贴，针对不同群体设计不同的玩法和补贴规模，最终目标让每个群体都在这里找到实惠与乐趣。”