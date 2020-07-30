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华为发布 “1521”智慧政务解决方案，开启 “秒办”模式

2020/7/30 17:03:35 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 7 月 30 日消息 根据华为官方的消息，7 月 30 日，华为智慧政务峰会 2020 成功举办。会上，华为发布了智慧政务解决方案，官方称致力于让政务服务 “线下”更有速度、“线上”更有温度。

官方表示，华为通过绘制政务业务应用场景全景图，发布端到端的智慧政务 “1521”解决方案，完整涵盖政务业务入口、应用、支撑平台、鲲鹏政务云和信息化基础设施。

IT之家了解到，智慧政务解决方案全景图包含：

  • 1 个统一入口，实现了政务业务统一接入，借助华为在大、中、小屏上的产品布局，实现不同终端上的 “一站入口、一触即达”；

  • 5 类政务应用，构建面向政府、企业、民众的 “一码通、一网通、一号通、协同办、协同管”智慧政务应用场景生态，直击业务痛点；

  • 2 个引擎，即 “政务服务数据共享平台”和 “区块链可信政务服务平台”，支持政务服务数据的可信融合共享，打破信息孤岛，让数据 “盘得清”、“管得住”、“用得好”；

  • 1 个鲲鹏政务云底座，通过高效、安全、可信的鲲鹏全栈云为政府数字化转型提供坚实的基础。

华为称，在数字化和智能化加持下，各地政务服务正开启“秒办”模式。在深圳，华为助力深圳启动“一网通办”，实现政务服务事项100%进驻网上办事平台，累计推出“一件事一次办”服务1327个，并首创无感申报模式：实现办事信息零填写、申请材料少提交，目前实现“秒批”事项200多个。

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关键词：华为政务智慧

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