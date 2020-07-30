蓝牙耳机装进手环里，一文了解华为手环 B6

IT之家 7 月 30 日消息 2020 年 7 月 30 日，华为全场景智慧生活新品发布会在北京富力广场华为授权体验店 Plus 启幕。新一代 “手环耳机二合一形态”的华为手环 B6 在本次活动中正式发布。

IT之家了解到，华为手环 B6 创新性使用 3D 弧面柔性彩屏，相比上一代 B5，华为手环 B6 显示面积提升约 50%。华为手环 B6 新配备了高灵敏度感光元件，可根据环境光强度自动调节屏幕显示亮度。此外，华为手环 B6 还支持腕带快拆、表盘壁纸自定义、表盘模块自定义等 DIY 功能。

华为手环 B6 带来全新三款风格、五种配色：运动款（曜石黑、珊瑚红）、时尚款（山茶褐、摩卡棕）、尊享款（钛银灰）。

另外，作为一款 “腕上蓝牙耳机”，华为手环 B6 取出耳机机身即可拨打或接听电话、放回即可挂断。

在蓝牙性能方面，华为手环 B6 依旧采用了双麦克降噪和实时的 3A 通话降噪算法，保证了嘈杂环境下的通话清晰度问题，而在全新蓝牙 5.2 协议与麒麟 A1 芯片的加持下，华为手环 B6 的通话距离、穿墙性能以及机场、商城等复杂环境下的抗干扰能力再次获得提升，使得通话体验更加稳定清晰。

在续航方面，华为手环 B6 配备 Type-C 接口，也是华为首次将 3C 快充技术应用在穿戴设备上。根据华为实验室数据，充电 10 分钟可通话 4 小时，耳机模式下单次充满电通话时长可达 8 小时，手环模式下续航可达 3 天。

此外，华为手环 B6 新增了双设备连接功能，连接手机的同时，可另外连接 PC、平板中的任意一款设备，不同设备上接听电话无需来回切换，让事务处理更加高效便捷。

健康功能方面，华为手环 B6 在健康管理方面再次带来升级，融合心率、睡眠、压力、血氧饱和度四大健康要素的科学监测功能，为用户带来更全内容、全天候的健康监测体系；新增女性生理周期管理功能，帮助女性用户更好的掌握身体状态。华为手环 B6 还支持与 301 医院合作的心脏健康研究早搏、房颤筛查以及睡眠呼吸暂停筛查研究，为用户带来全天候的专业健康守护，实现从健康数据到健康服务一站式全方位的健康管理服务。

在运动健康方面，新品华为手环 B6 增至 9 种日常运动模式：户外跑步、室内跑步、户外步行、室内步行、户外骑行、室内单车、椭圆机、划船机、自由训练。基于运动&心率传感器和运动状态识别算法，华为手环 B6 还可根据用户当前的动作以及活动强度，自动识别室内外跑步、室内外步行 4 种运动模式。

对于追求专业运动数据监测的用户而言，华为手环 B6 还可以实现运动中的实时心率监测、心率区间监测、心率过高提醒，结合芬兰专业运动研究机构专业算法支持，为用户提供专业的运动建议与评估，做用户的全天候运动私教，让用户轻松运动，时刻保持健康状态。

华为手环 B6 于 7 月 30 日 18：08 在华为商城及各大电商授权平台全面开启预售，运动款售价 999 元，时尚款售价 1199 元，尊享款售价 1499 元，线上预定可享 100 元优惠。