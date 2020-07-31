库克：以旧换新是一种趋势，买新机会非常便宜

7 月 31 日消息，据外媒报道，美国当地时间周四，苹果公布 2020 财年第三财季财报。财报显示，苹果第三财季营收为 597 亿美元，比去年同期增长 11%；净利润 113 亿美元，超过去年同期的 100 亿美元，并高于市场预期；每股收益为 2.58 美元，同比增长 18%。财报发布后，苹果股价在盘后交易中上涨逾 5%。

财报发布后苹果公司首席执行官蒂姆 · 库克（Tim Cook）和首席财务官卢卡 · 马埃斯特里（Luca Maestri）出席财报电话会议，介绍当季业绩并回答分析师提问。

库克作开场白：

本季度我们以 597 亿美元创下季度营收记录，同比增长 11%。我们的产品和服务当季均创下新高，并实现两位数增长。我们承诺提供 1 亿美元，用于启动苹果的种族平等和倡议项目，促进公司多样性和包容性。由于疫情继续给个人带来巨大风险，我们以负责任的态度重新开放一些地区的业务和零售商店，强化健康和安全预防措施。在疫情有所反弹的地方，采取具有挑战性但必要的再次关店。

iPhone 本季度营收增长 2%。4 月份时我们预计全年业绩会恶化，但 5 月份和 6 月份的需求好于预期，主要归因于 iPhone SE 的发布、持续的经济刺激，以及世界各地相继解除隔离带来的潜在好处。本季度 iPad 和 Mac 的增长率达到了两位数。可穿戴设备的增长如我们预期那样有所放缓，但增长幅度仍然达到两位数，并在非假日季创下营收纪录。受益于硬件、软件和服务的深度整合，服务业务本季度创出 132 亿美元的营收记录，同比增长 15%。首先，广告业务和 AppleCare 受到了经济活动下降和零售商店关闭的影响，但也符合我们的预期。其次，我们在数字服务方面表现强劲，应用商店 App Store、苹果音乐 Apple Music、视频和云服务的收入创下历史新高，iMessage、Siri 和 FaceTime 的用户参与程度也有所提高。Apple TV + 刚刚获得了历史性的 95 项奖项提名和 25 项殊荣。基于这些结果和过去四个季度的业绩，我们很自豪地宣布，已经提前 6 个月实现较 2016 财年服务收入翻番的目标。

本季度，分析公司 Analysis Group 独立经济学家进行的一项新研究发现，仅在 2019 年，苹果应用商店就在全球促进了逾 5000 亿笔商业交易。特别是在疫情期间，你可以通过应用商店支持餐馆订餐业务、小企业的数字商务以及为创造者和远见者提供持久的创业机会。本月早些时候，我们还宣布对 Swift 和人人都能编程（Everyone Can Code）等项目进行重大改进，并启动专门面向教育工作者的专业学习课程。两周前，我们的社区教育计划 (Community Education Initiative)增加了 10 所传统黑人大学和地方性大学，使全美的编程中心总数达到 24 个，其中 12 个位于传统黑人大学，21 个主要服务于黑人和棕色人种的学生。在苹果总部所在地，我们将从多年来的经济适用房项目中拨款 4 亿美元，致力于新住房建设、购房者援助计划，并支持硅谷那些面临无家可归的人。今年苹果全球开发者大会转为线上举行，也为全虚拟活动可以达到的效果设定了新标准。超过 2200 万观众通过苹果流媒体观看大会直播。我们发布了超过 72 小时的视频内容，其中有超过 200 个有关工程和设计的视频会议，以及与 227 个虚拟实验室约 4500 名开发者进行的面对面访谈。

卢卡 · 马埃斯特里介绍本季度财报细节：略

分析师问答环节：

摩根士丹利分析师：苹果公司是如何利用金融服务和以旧换新计划来让设备在变得更便宜，并解决产品回收和再利用的问题？随着时间推移，这些计划是否会扩展到其他产品？

库克：正如卢卡所提到的，6 月份我们实际上已经将这种计划扩展到了其他产品，为消费者提供免息贷款。此外，现在以旧换新已经成为一种越来越普遍的趋势。我认为这不仅对环境很好，而且它就像购买新手机的一种补贴。所以当你把无息贷款和以旧换新结合起来时，产品价格就非常便宜。我们对这方面取得的效果非常满意。

摩根士丹利分析师：特别是 iPhone 这一产品类别又开始重启增长；正如你所指出的，现在 iPhone 安装基数更大。在某些情况下，更换设备的周期有所延长，然后就有了刚才讨论的用户可负担性。在经历了 6 个季度的下滑之后，所有这些因素是否有助于我们树立信心，相信 iPhone 营收将进入一个更长的增长时期?

库克：我们对 iPhone 业务的表现非常满意。这比我们想象的要好，主要是因为 5 月份和 6 月份的情况要好得多。如果你从整体上看 iPhone 业务，我最乐观的是活跃安装基数。在美国市场，我们占据销量最好智能手机的前两名；在英国市场，智能手机销量前四名中有三位属于 iPhone。在澳大利亚，智能手机销量前六名中有五名来自 iPhone。在日本市场，我们占据了销量前四名。在中国市场，iPhone 11 是最畅销的智能手机。这些都是不同市场的竞争情况。从早期数据可以清楚看到，用户更换 iPhone SE 的数量比去年更多，我们对此感到非常满意。而且这款机型对那些喜欢小型手机的用户似乎更有吸引力。因此小巧外观和难以置信的实惠价格使得 iPhone SE 非常受欢迎。iPhone 11 仍然是最受欢迎的智能手机，但 iPhone SE 确实对当季业绩帮助很大。正如卢卡所说，目前我们认为看到这种良好态势将持续到目前下一季度。

Cowen&Co 分析师：第一个问题有关服务业务和 Apple TV + 的内容制作，人员流动限制是否影响了内容制作？四年前，你的预测是服务业务将在 2020 年达到 500 亿美元，但实现这一目标比预期的更早。你认为未来四年后服务营收将达到多少？

库克：我没听清第二个问题。对于第一个问题，Apple TV + 的内容制作的确受到了影响，我想大多数人都会受到影响。我们正在努力重新开始。我还无法提供重启的准确日期 , 我们当然会重新启动 , 但是鉴于 3 月份的全面停业，会有一些影响。特别是洛杉矶目前的疫情形势，我们尚未完全重新开始。

Cowen&Co 分析师：第二个问题是，四年前你预测到 2020 年苹果服务业务营收将达到 500 亿美元。我想知道你对四年后的服务业务如何预测。

库克：我们目前没有预测。我们对苹果服务业务感觉很好。我们现在只是想因为提前 6 个月实现翻番而感到高兴。当然，我们的目标是今年晚些时候订阅用户数达到 6 亿。

Cowen&Co 分析师：下一个问题是关于 Mac 业务的影响。考虑到目前的隔离措施，你认为返校季的影响会推迟一个季度吗? 还是你认为本季度的这种势头会继续持续下去？

马埃斯特里：正如我之前所说的那样，我们预计所有非 iPhone 产品类别的同比增长都将非常强劲。我的意思是，返校季肯定会让我们对 Mac 业务感到兴奋，也对 iPad 感到兴奋。我们有一个很棒的产品阵容，我们知道这些产品之间有不可思议的相关性，在目前情况下更是如此。因此，我们预计 Mac 在本季度的表现将持续下去。

Cross Research 分析师：能谈谈中国市场吗? 中国市场营收增长了 2%，卢卡谈到中国市场 iPad 营收创下新高。考虑到当地 5G 服务更为超前，你如何看待中国市场的发展？

库克：大中华地区本季度营收增长了 2%。汇率对中国市场的影响要比其他地方大一些，达到了 400 个基点。因此若以固定汇率计算，我们的营收增长率是 6%。正如我之前提到的，iPhone 11 一直是中国市场最畅销的手机，所以我们对此非常非常自豪。与其他市场一样，远程学习等对 iPad 在本季度的业绩有所帮助。本季度 Mac 实现两位数的强劲增长，服务业务也创下历史新高。Mac 和 iPad 在中国市场的新客户率极高。也就是说在中国市场，购买 Mac 的消费者中大约四分之三是新用户；购买 iPad 的消费者中大约三分之二是新用户。这些数字让我们非常自豪。

Cross Research 分析师：能否谈谈在 Mac 中采用苹果自研芯片的决定以及预期的好处？还有收购英特尔调制解调器业务进行垂直整合的好处?

库克：我们最终会在所有的产品中打造一个通用架构，这让我们可以在产品中做一些有趣的事情，能够解放新一轮的创新。我们对此非常兴奋。这是我们研究了很长一段时间才得出的结论。我们期待着在今年晚些时候推出搭载苹果芯片的第一台 Mac 电脑。

Evercore 分析师：当季 iPhone 业务的增长势头源自何处？是更新周期越来越短？还是吸引到新客户进入 iOS 生态系统？很明显，在疫情蔓延和 iPhone 更新周期即将到来的大背景下，这些增长率看起来相当令人印象深刻。

库克：我认为这是各种因素与新款 iPhone SE 发布共同作用的结果。不同国家在不同时间点实施的经济刺激、社会的重新开放等等，所以这一增长是所有因素共同作用的结果。正如你所知，iPhone 11 和 iPhone 11 Pro 已经经历了一个强劲的增长周期。所以当你把这个强劲周期与 iPhone SE 的发布相叠加，再加上商店重新开放等因素结合起来，可以看到很多事情都是朝着正确方向发展。

Evercore 分析师：我想知道如何看待 38% 的总体毛利率。发展过程中还有哪些手段可以改善这一状况？我不是指现在当下这一季度，而是接下来的一到两年内该如何改善。在这种情况下，你是否能看到产品毛利率开始稳定的节点？因为在过去几个季度里，毛利率一直在下降。

马埃斯特里：我们目前的毛利率是 38%，比上一季度略微有所下降，但同比基本持平。实际上，几个季度以来我们感觉最大负面影响是美元走强。因此汇率影响是环比增加 90 个基点，同比增加 130 个基点。另一方面，我想始终强调的是我们销售许多不同产品，它们的利润率不同。因此，有时不同的产品组合会对总毛利率产生影响。我们很高兴看到 Mac、iPad 和可穿戴设备的强劲表现。但是很明显组合不同。未来的变量总是如此，汇率和不同的产品组合都将产生影响。大宗商品市场一直相对温和。正如你们所知，几年来我们对毛利率的控制管理相当不错，尽管遇到了诸如美元走强等不利情况。我们计划继续平衡营收、销量和利润率。

Jefferies 分析师：我们在亚洲的团队最近对中国智能手机市场进行了调查。这表明，仍有很大比例的 iPhone 6、iPhone 7 和 iPhone 8 设备用户。你已经谈到了再中国市场开展的以旧换新计划和促销活动，但为了让这些客户接纳苹果的最新技术，你还采取了什么措施。这些客户可能在等什么? 我们应该如何考虑中国市场何时会出现更强劲的设备升级周期？

库克：不同客户总在以不同的速度升级设备。我还没有来自中国市场的确切安装基数，但就像在其他地区一样，设备升级使得安装基数有所增加。我们能做的关键事情是，不断创新，交付人们生活所必需的产品；并通过你所提到的无息贷款和以旧换新计划降低售价。我确实觉得这些举措在一些地区做得很好。

Jefferies 分析师：再次祝贺 iPad 和 Mac 取得的强劲业绩。我想问的是，其中哪些业务还会继续增长？未来几年的升级会带来什么影响? 你对业务增长怎么看，在返校季或假期购物季之后是否会出现停滞期？

库克：安装基数在增长，吸引的新客户总数仍然很高，接近 50% 的水平。所以对我们来说是一个好兆头。很明显，居家办公和远程学习确实对 Mac 和 iPad 业绩产生了积极的影响，但反过来也会对可穿戴设备和 iPhone 产生负面影响。但无论如何，Mac 和 iPad 是人们用来开展工作和学习的生产力工具。我们相信返校季会有强劲表现。今天看确实如此。

Cleveland Research 分析师：你认为的渠道库存是多少。你谈到了 Mac 和 iPad 在本季度结束后库存的紧张状况。我对主要产品的库存很感兴趣。

库克：我们早就不再讨论渠道库存了。但可以提供一点信息，iPhone 的库存略低于一年前。我指的是在本季度末。很明显 iPad 和 Mac 的供应都受到了限制。所以这两个的库存都少于去年第四季度

Cleveland Research 分析师：能否透露下疫情对本季度运营成本的影响。你也知道，其中有居家工作津贴的发放 , 也有差旅费的降低以及其他员工支持费用。还有公司如何思考员工远程工作的长期机会，以及会如何影响未来的运营成本？

马埃斯特里：在运营成本方面，差旅费显然有所降低，我们内部会议的次数也有所减少。但我们在各种项目上投入了大量资金，在非常困难的情况下试图提供更多帮助。例如我们有员工捐赠项目，公司直接向世界各地的许多机构和政府捐款。按净值计算，我认为上一季度和本季度，增加的开支可能都超过了节省的成本。但我们认为这绝对是正确的做法。从员工角度来看，直到今年年底，在美国的大多数人将继续居家办公。然后我们会根据具体情况做决定。我的意思是，我们会根据疫情形势做决策。我们对公司设施和零售店都采取了非常谨慎的态度。你看到我们在世界各地的零售商店重新开业。但由于疫情反弹，我们不得不重新关闭了美国的一些零售商店。我们将继续追踪疫情变化。希望在某一时刻，我们能找到疫苗或者治愈方法。所以我们会在得到更多信息后做出决定。

德意志银行分析师：我有两个问题。本季度服务行业的毛利率大幅增长，创下历史新高，只是想知道你认为这是否会持续下去。我知道，服务业务的毛利率浮动范围很广，我不知道这一情况是否会继续改善。

马埃斯特里：很明显，我们服务业务的毛利率上有连续增长，这主要是多种因素共同作用的结果。我们有非常广泛的投资组合，哪一种服务更好，对服务业务毛利率的影响也就越大。我们喜欢服务业务，因为它是一种经常性收入，而且利润率会增加公司总体利润率。我们这个季度服务业务毛利率超过了 67%。无论如何，我们希望提供有竞争力的全面服务。

德意志银行分析师：还有一个关于可穿戴设备的问题。你曾认为可穿戴设备业务可能与 iPhone 一样受到疫情影响。至少在最近一段时间中，这是可穿戴设备第一次没有出现实质性的大幅增长，我想可穿戴设备增长主要来自苹果手表和 AirPods。你认为对于是否会有一些被压抑的需求？或许当我们恢复正常生活时，需求也会随之恢复?

库克：我认为苹果手表像 iPhone 一样，更容易受到商店关闭的影响，因为总有人想试戴一下手表，看看它是什么样子，看看搭配不同表带是什么效果。所以我认为随着商店的持续关闭，压力会更大。就像我们上一季度所说那样，我们将会从困境中走出来，我们也确实做到了。所以我们清楚，关店会使增长有所减速。所以我们对表现非常满意。但关店肯定会影响到可穿戴设备和 iPhone 业务。

花旗集团分析师：我有两个问题。库克，苹果在应对疫情方面做的很好。通常你会期待圣诞假日购物季 , 鉴于疫情给全球经济和苹果产品发布带来的挑战，你会如何考虑今年的圣诞购物季，其和过去有何不同？然后，卢卡，你提到了一些东西会 “晚几周”，是 iPhone、iPhone 芯片还是产品发布的时间？你能详细解释一下吗？

库克：10 月和 12 月这段时间内，我认为可能会在疫苗或治疗方法上取得一些进展。总的来说，我认为我们需要看到疫苗或者治愈方法问世，人们也对此持乐观态度。我认为，这有助于大大提振消费者信心。我认为任何类型的消费品公司都会从中受益。

马埃斯特里：关于我说的 “晚几周”。一年前，我们也是在 9 月下旬举办新款 iPhone 等产品发布会，我指的是今年新产品的供应会比去年晚几周时间。

美国银行分析师：苹果卡用户在 iOS 设备用户中的渗透率如何，苹果卡用户是否有购买更多苹果产品和服务的趋势变化?

库克：我们看到消费者支出随着隔离措施和商店关闭而发生变化。这对苹果卡用户产生的影响主要是在旅游和娱乐等方面。但总的来说，我们对拥有苹果卡的用户数量非常满意。我们相信这是史上推广最快的信用卡业务，因此我们对此感到非常高兴。

美国银行分析师：既然苹果公司已经要在 Mac 电脑中搭载苹果自研芯片。你有没有考虑过通过销售芯片来盈利，还是说专供苹果产品？

库克：不好说。但苹果是一家产品公司，我们喜欢制造全套产品。我们以用户为中心，通过这种方式带来更好的用户体验。这就是我们制造苹果自研芯片的原因，因为我们想造出只有用苹果自研芯片才能实现的产品。这就是我们的想法。