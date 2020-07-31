不少中国人在疫情期间买了 iPad 和 Mac，库克称很自豪

关键数据：苹果 2020 年第三财季（第二季度）营收 596.85 亿美元，同比增长 11%；净利润 112.53 亿美元，同比增长 12%；大中华区净营收 93.29 亿美元；苹果财报超预期，盘后股价大幅上涨 5%，创历史最高。

尽管第二季度全球疫情非常严重，但并未影响苹果的业绩。在该季度，苹果创下了营收和净利润的两位数增长。这主要得益于苹果 iPhone 的超预期增长，以及原本销量下滑的 Mac、iPad、可穿戴设备却实现了超双位数的增长。

分析认为，在疫情肆虐的情况下，全球消费者居家生活和办公，给消费电子带来了更大的需求。而苹果成为了最主要的受益者。

iPhone 增长超预期

苹果公布了最新财季的财报，仍然实现了增长，并且超过了市场预期。上个季度苹果的财报，就因服务业务创新高，使得苹果未受到疫情 “黑天鹅”的影响，财报表现高于了预期。

2020 年第三财季，苹果的 iPhone 收入 264 亿美元，同比增长了 1.66%。虽然只是实现了微增，但比分析师预期普遍预计的 224 亿美元高出近 40 亿美元。

在财报之后高管会议中，苹果 CEO 库克表示 iPhone 业务的增长超出了预期。库克表示，iPhone 在五月和六月市场表现非常不错。

从地区来看，美国市场最畅销的两款智能手机型号都是 iPhone，英国市场最畅销的四款智能手机型号中，有三款都是 iPhone，澳大利亚市场最畅销六款中的五款，日本最畅销的四款智能手机均为 iPhone，而在中国市场中，iPhone 11 是最为畅销的智能手机。

从第三方数据报告来看，苹果 iPhone 在中国第二季度市场表现非常抢眼。来自 Counterpoint 数据显示，2020 年第二季度，苹果虽然位列第四，但同比增长了 34%，是唯二增长的手机品牌（另一个是华为）。

Counterpoint 表示，虽然市场下滑，但由于 iPhone 11 系列的持续流行和降价，苹果仍同比增长了 32%，iPhone SE 也进入了今年第二季度最受欢迎的三款 iPhone 榜单。

Mac、iPad 销量飙升

除了 iPhone 销量超预期之外，Mac、iPad 以及可穿戴设备销量的意外飙升为这次苹果财报表现贡献不小。

财报显示，苹果第三财季 Mac 收入为 71 亿美元，去年同期为 58 亿美元，同比增长了 21.6%；iPad 收入为 66 亿美元，与去年同期的 50 亿美元相比增长了 31%；苹果第三财季可穿戴设备、居家用品以及配件营收 64.5 亿美元，比去年同期的 55 亿美元相比增长了 16.7%。

原本销量下滑的 Mac 和 iPad 出现了双位数的增长。

分析认为疫情导致了全球 PC 出货量增长，尤其是在今年的第二季度，正是疫情最为严重的阶段，很多人被迫在家办公。

来自 IDC、Gartner 两大数据调研机构发布 2020 年第二季度全球 PC 出货量报告，均指出二季度全球 PC 出货量出现逆势增长，其中 IDC 预测实际出货量超 7200 万台增幅高达 11%，为近年来最大涨幅。

Gartner 数据显示，苹果 2020 年第二季度的 Mac 出货量预估为 436.8 万台，高于 2019 年第二季度的 415.7 万台，即使在全球疫情的背景下，出货量也在保持增长。

而库克在分析师电话会议上表示，“本季度 Mac 实现两位数的强劲增长，服务业务也创下历史新高。Mac 和 iPad 在中国市场的新客户率极高。也就是说在中国市场，购买 Mac 的消费者中大约四分之三是新用户；购买 iPad 的消费者中大约三分之二是新用户。这些数字让我们非常自豪。”

此外苹果预计 Mac 在本季度的表现将持续下去。

对于 2020 年第四财季的业绩，苹果仍未做展望。不过，在此次财报中，苹果高管确认苹果的首代 5G 手机，即秋季发布的 iPhone 12 系列会延迟数周时间发布，这也在市场的预料之中。