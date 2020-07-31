腾讯《和平精英》上线禁言处罚自助申述功能，一旦实锤作弊无法解封

IT之家7月31日消息 7月30日，腾讯《和平精英》官方微博发布消息称，《和平精英》已经上线禁言处罚自助申诉功能，对于因传播违规信息而被禁言处罚的特种兵，游戏提供了自助的申述功能。

IT之家获悉，特种兵们可以登录腾讯游戏安全中心微信公众号，通过自助服务 - 处罚减免进行申请。该功能仅针对部分禁言处罚，请登录后确认是否有减免资格。另外 8 倍镜再次重申，一旦实锤作弊，《和平精英》不存在任何解封途径。

下面是具体公告：



《和平精英》禁言处罚自助申诉功能上线啦！对于因传播违规信息而被禁言处罚的特种兵，游戏提供了自助的申述功能。特种兵们可以登录腾讯游戏安全中心微信公众号，通过自助服务 - 处罚减免进行申请。该功能仅针对部分禁言处罚，请登录后确认是否有减免资格。另外 8 倍镜再次重申，一旦实锤作弊，《和平精英》不存在任何解封途径。

《和平精英》严禁在游戏内发布政治敏感、色情、广告等违规信息。对于涉及广告、代练、色情、诈骗、陪练、代充、退款、外挂、辱骂等不当言论，或使用不恰当的头像、昵称、名片签名的行为，游戏将进行严厉处罚。处罚类型包括但不限于强制修改个人信息、禁言、禁榜、清除段位分、至最高封禁账号 3650 天。

《和平精英》安全运营团队强烈建议广大特种兵们遵守游戏规则，绿色游戏，不要传播违规信息。安全运营团队会竭尽全力保证每位特种兵的游戏体验，希望广大特种兵们能够遵守游戏规则，共同维护公平游戏环境。