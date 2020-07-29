外媒：现代汽车加速转向电动汽车，挑战特斯拉

7 月 29 日消息，据国外媒体报道，随着特斯拉在韩国的成功，现代汽车加速转向电动汽车，以挑战特斯拉。

在韩国的电动汽车市场，特斯拉与现代汽车竞争激烈，但目前特斯拉在该市场上占据主导地位。

今年上半年，特斯拉电动汽车在韩国的销量同比大增逾 1500%，其在电动乘用车市场的份额也提升到了 43.3%。

今年 6 月份是特斯拉在韩国取得业绩最好的一个月，其 Model 3 击败了现代的科纳 EV，以及宝马和奥迪的高端车型。

现代汽车一直是氢燃料电池技术的主要支持者。不过，该公司已经看到了特斯拉在全球的成功，并计划在电动汽车领域效仿特斯拉。最近的一份报道称，该公司计划大幅提升其电动汽车的研发力度。

外媒报道称，该公司还将引入两条专门用于电动汽车的生产线，第一条生产线最早于明年推出，第二条生产线要到 2024 年才能推出。

此外，现代汽车表示，它正在与韩国电池供应商合作，以 “扩大”其电动汽车生产能力，从而更好地在电动汽车领域参与竞争。

今年 7 月 14 日，现代汽车集团掌门人郑义宣表示，现代汽车与起亚汽车计划 2025 年销售 100 万辆电动汽车，目标是占据全球电动汽车市场 10% 以上的份额。

此前，该公司还曾表示，计划到 2025 年推出 44 款新的环保车型，其中 23 款将是纯电动汽车。

今年 5 月份，外媒报道称，三星正计划与现代合作开发电动汽车，前者可能为后者提供动力电池。这两家公司已证实，它们的高层已会面，讨论在电动汽车方面的潜在合作。