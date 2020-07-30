特斯拉奥斯汀超级工厂占地超过 12000 亩，一厂更比一厂大

（原标题：特斯拉奥斯汀超级工厂占地超过12000亩 是柏林超级工厂近3倍）

据国外媒体报道，在宣布在美国的下一座超级工厂将建在得克萨斯州的奥斯汀之后，特斯拉目前已经确定的超级工厂就已有了 5 座。

从特斯拉 CEO 马斯克在二季度财报问答会议上透露的信息来看，奥斯汀超级工厂的规模将相当庞大，将建在一块占地 2000 英亩（12140 亩）的土地上，距离奥斯汀国际机场约 5 分钟的车程，距奥斯汀市中心约 15 分钟的车程。

近日，国外的一名特斯拉忠实爱好者，也是 Model 3 车主，对特斯拉已经公布的 7 座主要工厂，进行了规模上的比较。

特斯拉目前的 7 座主要工厂，分别是弗里蒙特整车组装工厂、内华达州里诺超级工厂、纽约水牛城超级工厂、上海超级工厂、柏林超级工厂、荷兰蒂尔堡工厂和刚刚公布的奥斯汀超级工厂。

在特斯拉的这 7 座主要工厂，蒂尔堡工厂占地面积最小，水牛城超级工厂略大，弗里蒙特整车组装工厂的规模则明显要大于水牛城超级工厂，上海超级工厂的占地面积又大于弗里蒙特超级工厂，但去年宣布、今年动工的柏林超级工厂，又让上海超级工厂相形见绌，柏林超级工厂的规模，也超过了内华达州的超级工厂，新公布的奥斯汀超级工厂，占地规模则更大。

从此前的报道来看，特斯拉为在柏林建设超级工厂，是同当地达成了 4091 万欧元购买 300 公顷土地的协议，300 公顷也就是 4500 亩，不到奥斯汀超级工厂 12140 亩的四成。