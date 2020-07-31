微软 Edge 浏览器 Beta 85.0.564.18 更新：支持本地同步收藏夹、设置

IT之家7月31日消息 微软目前已经向 Beta 测试版通道正式推送了 85.0.564.18 版本的 Edege 浏览器。此次更新内容包括支持收藏夹和设置的本地同步、IE 模式更新、PDF 新增荧光笔工具、支持 Storage Access API、OneNote 集成、开发者工具 DevTools 更新等。

收藏夹和设置的本地同步：无需联网，仅通过本地配置同步设置以及收藏夹内容。

Internet Explorer 模式更新 : 支持信任站点 + 应用程序组合（例如 Microsoft 365）免询问直接打开（在无需确认的情况下即可启动）。

PDF 荧光笔工具：可以将该工具添加到 PDF 的工具栏中，以突出重要内容。

可以使用 Storage Access API：对第三方嵌入式内容如何请求访问第一方 cookies 进行了明确，以保证用户隐私。

发送到 OneNote：支持将自己 “收藏夹”中的内容发送到 OneNote。

DevTools 更新：支持 Surface Duo 仿真、已将键盘快捷键与 VS Code 匹配。

IT之家了解到，除上述内容外，此次更新还添加了十三项新策略以及删除了三项过时策略。