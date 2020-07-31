液压臂支架显示器？LG UltraFine Ergo 32UN880 显示器正式发布

IT之家7月31日消息 LG 在今年年初的 CES 2020 大会上展示了一款采用 Ergo 液压臂人体工学支架的显示器，昨日 LG 正式发布这款 UltraFine Ergo 32UN880 显示器。

▲ 图源 LG 官网，下同

LG UltraFine Ergo 32UN880 采用了一块 31.5 英寸直面 IPS 面板，拥有 4K 分辨率、1000:1 静态对比度、350nit 最大亮度以及 95% DCI-P3 色域覆盖，支持 HDR 10、AMD FreeSync、不闪屏以及滤蓝光技术。该显示器针对沉浸式办公用户设计，并不适合游戏玩家。

这款显示器最大的亮点在于这个 Ergo 液压臂人体工学支架。32UN880 通过液压臂将其固定到桌面或墙壁后，可支持屏幕 ±280° 水平旋转、25° 俯仰角调节、90° 垂直旋转以及 13cm 升降高度，兼容各种姿势。

接口方面，LG UltraFine Ergo 32UN880 提供了 1 个 USB-C（60W 供电）、1 个 DP1.4、2 个 HDMI、2 个 USB 3.0 和 1 个 3.5mm 音频接口，内置两枚 5W 喇叭，支持 MaxxAudio 音频技术。

IT之家了解到，目前该显示器在 LG 官网售价为 699.99 美元，约合人民币 4890 元。