新品将至？苹果官网售罄 LG UltraFine 5K 显示屏

IT之家7月29日消息 去年 7 月，苹果正式开售新款 LG UltraFine 5K 显示屏，支持 iPad Pro，售价 9948 元。目前苹果中国官网显示该显示器已售完。

另据外媒 9To5Mac 报道，包括美国、加拿大、英国和巴西等多个国家的苹果官网均已售罄 LG UltraFine 5K 显示屏。

苹果并未说明售罄原因。9To5Mac 表示，去年也发生过同样的事情，LG UltraFine 5K 显示屏于 2019 年 5 月从 Apple Store 商店中消失。两个月后，LG 便推出了新一代显示器。

IT之家了解到，售罄的这款 Ultrafine 5K 显示屏高 46.4 厘米，宽 62.6 厘米，深 23.9 厘米（带支架），配备 27 英寸 IPS 面板，拥有 P3 广色域和 500 尼特的亮度，可显示超过 1470 万个像素，比普通 4K UHD 显示屏多出 77%。

该显示屏能够通过雷雳 3 连接线连接至 MacBook Pro 或 MacBook Air，还可通过 USB-C 连接线连接至 MacBook 或 iPad Pro。

此外，这款 UltraFine 5K 显示屏配备内置立体声扬声器、摄像头与麦克风，拥有一个雷雳 3 端口（输入），三个 USB-C 端口（USB 3.1 第一代，5 Gbps），可通过雷雳 3 或 USB-C 端口提供最高达 94W 的主机供电和充电功率。