首页
辣品
IT圈
搜索
投稿
订阅
软媒应用
首页 > IT资讯>业界

新品将至？苹果官网售罄 LG UltraFine 5K 显示屏

2020/7/29 7:37:03 来源：IT之家 作者：懒猫 责编：懒猫
评论：

IT之家7月29日消息 去年 7 月，苹果正式开售新款 LG UltraFine 5K 显示屏，支持 iPad Pro，售价 9948 元。目前苹果中国官网显示该显示器已售完

image.png

另据外媒 9To5Mac 报道，包括美国、加拿大、英国和巴西等多个国家的苹果官网均已售罄 LG UltraFine 5K 显示屏。

苹果并未说明售罄原因。9To5Mac 表示，去年也发生过同样的事情，LG UltraFine 5K 显示屏于 2019 年 5 月从 Apple Store 商店中消失。两个月后，LG 便推出了新一代显示器。

IT之家了解到，售罄的这款 Ultrafine 5K 显示屏高 46.4 厘米，宽 62.6 厘米，深 23.9 厘米（带支架），配备 27 英寸 IPS 面板，拥有 P3 广色域和 500 尼特的亮度，可显示超过 1470 万个像素，比普通 4K UHD 显示屏多出 77%。

该显示屏能够通过雷雳 3 连接线连接至 MacBook Pro 或 MacBook Air，还可通过 USB-C 连接线连接至 MacBook 或 iPad Pro。

此外，这款 UltraFine 5K 显示屏配备内置立体声扬声器、摄像头与麦克风，拥有一个雷雳 3 端口（输入），三个 USB-C 端口（USB 3.1 第一代，5 Gbps），可通过雷雳 3 或 USB-C 端口提供最高达 94W 的主机供电和充电功率。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：苹果LG

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛） 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用

True { }