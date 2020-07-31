财政部：查明瑞幸咖啡虚增交易额 22.46 亿元，将给予处罚

IT之家 7 月 31 日消息 根据官方的消息，财政部组织力量检查发现，自 2019 年 4 月起至 2019 年末，瑞幸咖啡公司通过虚构商品券业务增加交易额 22.46 亿元（人民币，下同），虚增收入 21.19 亿元（占对外披露收入 51.5 亿元的 41.16%），虚增成本费用 12.11 亿元，虚增利润 9.08 亿元。

财政部原文：

依据《中华人民共和国会计法》，财政部组织力量，自 5 月 6 日起对瑞幸咖啡公司（Luckin Coffee Inc.）境内 2 家主要运营主体瑞幸咖啡（中国）有限公司和瑞幸咖啡（北京）有限公司成立以来的会计信息质量开展检查，并延伸检查关联企业、金融机构 23 家。截至目前，检查基本完成。 检查发现，自 2019 年 4 月起至 2019 年末，瑞幸咖啡公司通过虚构商品券业务增加交易额 22.46 亿元（人民币，下同），虚增收入 21.19 亿元（占对外披露收入 51.5 亿元的 41.16%），虚增成本费用 12.11 亿元，虚增利润 9.08 亿元。 下一步，财政部将依法对瑞幸咖啡境内主要运营主体财务造假问题给予行政处罚，及时向社会公开处理处罚结果。

IT之家了解到，瑞幸咖啡公司于 6 月 29 日在纳斯达克停牌，并进行退市备案，在此之前瑞幸咖啡在美股交易中盘中触发 6 次熔断。