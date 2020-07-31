证监会拟对神州优车、氢动益维信披违法案作出行政处罚

7 月 31 日消息，根据证监会官网消息，近期证监会对瑞幸咖啡（LuckinCoffeeInc.）境内关联的新三板挂牌公司神州优车股份有限公司（以下简称神州优车）、北京氢动益维科技股份有限公司（以下简称氢动益维）涉嫌信息披露违法行为立案稽查。



经查，2019 年 1 月，神州优车通过其实际控制的长盛兴业（厦门）企业管理咨询有限公司（以下简称长盛兴业）收购北京宝沃汽车股份有限公司 67% 的股权，神州优车在 2019 年一季报和半年报披露的财务报表中未将其纳入合并范围，涉嫌信息披露违法。其中，神州优车 2019 年一季报涉嫌少计资产不少于 96.23 亿元，占当期资产总额的 58.32%；神州优车 2019 年半年报涉嫌少计资产不少于 101.86 亿元，占当期资产总额的 64.05%。

氢动益维与神州优车和瑞幸咖啡存在关联方关系，2017 年，氢动益维与神州优车发生关联交易 4,264 万元，合计占氢动益维当期净资产的 53%；2018 年，氢动益维与瑞幸咖啡、神州优车共发生关联交易 5,850 万元，合计占氢动益维当期净资产的 56%。氢动益维 2017 年和 2018 年未按规定披露其与神州优车和瑞幸咖啡的关联方关系及关联方交易情况，涉嫌信息披露违法。

证监会于近日向两案相关当事人送达了《行政处罚事先告知书》，下一步，证监会将依法推进上述案件后续处理。

证监会重申，坚决贯彻落实国务院金融委对资本市场违法犯罪行为 “零容忍”的要求，用足用好法律赋予的职责，综合运用行政处罚、刑事追责、民事赔偿及诚信惩戒等立体追责体系，持续重拳出击资本市场违法行为。