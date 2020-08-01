哔哩哔哩正式发布《灵笼：火种》等 11 款全新游戏

IT之家8月1日消息 昨日晚间，2020 bilibili 游戏新品发布会开启。IT之家了解到，在约 1 小时的发布中，哔哩哔哩正式发布了三大章节 11 款游戏新品。

第一章：启程

《宝石幻想：光芒重现》

由盛趣游戏、KLab、以及角川合作推出，bilibili 游戏发行的全新手游《宝石幻想：光芒重现》，是一款魔法 × 偶像养成 RPG。

《终末阵线：伊诺贝塔》

《终末阵线：伊诺贝塔》是一款近未来科幻的弹幕射击手游。

《黑潮：深海觉醒》

《黑潮：深海觉醒》是一款以近未来世界为背景的海战策略类养成手游。在游戏中，玩家将扮演一名被空降到黑潮组织的指挥官，率领被世界抛弃的 “异变”武装战术人偶与四大势力进行战斗，拯救其他异变人偶，逐渐成长为能够与其他势力抗衡的组织。

第二章：同行

《工匠与旅人》

手游《工匠与旅人》由 bilibili 游戏独家代理。玩家可体验模拟经营、休闲养成的乐趣。

《空匣人型》

由谷得游戏研发、bilibili 游戏独家代理的 AI 少女养成 ARPG 手游《空匣人型》改编自《没有心跳的少女》。

《暗影火炬城》

《暗影火炬城》是一款银河恶魔城动作游戏。玩家将扮演一只挥动着巨大铁拳的兔子，在柴油朋克美学的庞大世界中与军团展开激战。

《斩妖行》

《斩妖行》是一款东方志怪横版动作游戏。人间战火不断，道德崩坏，世间魑魅魍魉横行作乱，玩家将在这失序混乱的世界中，化身为苍山派弃徒 “陆云川”，成为在这乱世里挣扎求生，维护秩序和正义 “斩妖人”的一员。

第三章：陪伴

《机动战姬：聚变》



由 bilibili 游戏代理，Access！研发的末世机甲少女战术手游《机动战姬：聚变》现已开启预约。

《拾光梦行》

由 bilibili 游戏独家代理的电影式都市奇幻手游《拾光梦行》，是一款主打清新风格的剧情向冒险手游。

《悠久之树》

《悠久之树》是一款以日系幻想冒险为主题的 RPG 手游。

《灵笼：火种》

《灵笼：火种》继承了《灵笼》动画原作的主题思想，讲述了在一场史无前例的全球地质灾害后，奇异生态侵袭地表，人类幸存者们顽强求生的故事。