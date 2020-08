中国联通推出 PLUS 会员：联合 12 家互联网公司，最低 99 元 / 年

中国联通今日宣布推出首款付费会员类产品——联通 PLUS 会员。该产品是中国联通在自有资源基础上,联合 12 家互联网公司共同打造,覆盖用户吃喝玩乐各类优惠特权。即日起,该产品在联通手厅 App、中国联通营业厅微信公众号、10010 短信及实体营业厅等线上线下全渠道正式发售。

当前,用户信息消费水平不断提升,用户需求从语音、短信、流量等传统通信需求迅速向多业务、多终端、多应用、多场景扩大和升级。联通 PLUS 会员围绕购物、娱乐、学习等不同生活场景,整合购物、视频、音乐、出行、终端等联通内外部资源。

联通 PLUS 会员分为白银、黄金、铂金、钻石、黑金五个档位,除白银只有年卡外,其他档位均设置了月卡,用户可根据自己需求喜好任性挑选。据悉,白银和黄金两档会员于 8 月 1 日率先上线,后续铂金、钻石、黑金等档位将陆续面市。联通 PLUS 会员支持话费支付,中国联通还为 5G 用户定制了 PLUS 会员优惠方案,订购 129 元及以上的 5G 畅爽套餐的新老用户可免费获得黄金会员。

今日发售的联通 PLUS 白银会员全年可享价值 1132 元的七大优惠特权:视频彩铃会员免费享、热门应用会员权益免费领(包含腾爱优视频、PP 体育、喜马拉雅、网易云、QQ 音乐、饿了么、京东 PLUS、抖音、高德、知乎等)、多款精品权益优惠购、生活权益任性领、时尚新款终端优惠购、联通 PLUS 云讲堂及主题日活动免费参与。

联通 PLUS 黄金会员全年可享价值 3096 元的十大优惠特权,在白银会员权益基础上增加了 5G 沃视频黄金会员、沃云盘尊享会员、沃助理智能应答会员 3 项联通专属产品。联通 PLUS 会员后续还将根据用户需求,定期调整权益可选项。