携号转网后归属仍显示原运营商？中国联通释疑

IT之家 7 月 28 日消息 中国联通今天发布携号转网小贴士，回应携号转网热点问题，例如网上充值是否受影响，去电话后对方来电显示依然是原来运营商等等。

小贴士提到了一个案例，李女士最近成功办理了 “携号转网”，身边亲友对此很好奇，李女士为了给亲友展示 “携号转网”成果，向对方手机拨打电话，原以为对方手机会显示携入运营商的名称，但没想到屏幕上还是赫然显示原运营商名称，这让李女士很困惑，甚至觉得自己没有真正携转成功，是被营业厅 “忽悠”。

中国联通的小贴士指出，其实，携转用户归属运营商显示功能一直是由手机内嵌软件或第三方 App 提供，并非运营商提供。李女士遇到的问题是因归属地显示软件提供方未能及时同步用户携号转网数据造成的，目前还没有找到能够完全解决这一问题的适合办法。不过可以放心的是，显示问题并不会影响号码的使用，号码是否携转成功，用户可直接咨询运营商，不必因显示问题而困惑。

中国联通的小贴士还称，转网后的号码话费充值渠道将会受限，用户需全面了解再做决定。用户可在运营商各种官方渠道充值，如果在第三方话费充值平台充值，需要注意的是目前只有微信和支付宝进行了携号转网改造，能判断用户归属运营商并正确充值，其他第三方 App 目前暂不支持携转用户充值。随着工作的深入，后续或许会解决这一问题，用户在携号转网后可以选择更加方便自身的充值方式。

IT之家了解到，自去年 11 月底携号转网服务正式施行以来，截至目前，三大运营商已为 1018 万人次转网成功，用户可以进行异地办理携号转网，携号转网目前也可线上办理。