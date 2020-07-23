工信部：持续支持中国电信、联通率先建成 200 兆 5G 网络

IT之家7月23日消息 据国务院新闻办网站发布，国务院新闻办公室于 2020 年 7 月 23 日（星期四）上午 10 时举行了新闻发布会，新闻发言人闻库介绍了 2020 年上半年工业通信业发展情况，其中回答了记者关于这一年来我国 5G 发展的表现，未来还将采取哪些措施进一步发挥 5G 对经济高质量发展的支撑作用内容。

IT之家获悉，闻库表示 ，近期，每一周平均新开通的基站都超过 1.5 万个，到 6 月底，3 家企业在全国已建设开通的 5G 基站超过了 40 万个。目前国内有 197 款 5G 终端拿到了入网许可，5G 手机今年的出货量达到8623 万部。

以支持独立组网（SA）模式为目标，加快构建覆盖全国、技术先进、品质优良的高质量的 5G 网络，持续支持中国电信、中国联通通过共建共享，率先建成一个 200 兆大带宽的非常有竞争力的 5G 网络。

下面是具体回答：

谢谢记者对 5G 的关心、关注和关爱。工业和信息化部作为通信行业主管部门，今年以来，做了很多推动工作，特别是在研发与应用、网络建设、发展这些方面都做了大量的工作，有几个数给大家报一下。

一是网络建设方面。近期，每一周平均新开通的基站都超过 1.5 万个，到 6 月底，3 家企业在全国已建设开通的 5G 基站超过了 40 万个。

二是终端。有网但没有手机，这张网是空转的，所以终端也是非常重要的。目前，刚刚拿到的数，我们有 197 款 5G 终端拿到了入网许可，5G 手机今年的出货量也非常好，已经有 8623 万部出货了。另外，在用户发展方面，运营企业很多报的是 5G 套餐数，我想我们报一个更为有说服力的数，因为真正大家手里捏着 5G 手机的，不管你用套餐还是不用套餐，连到网上的终端数截止到 6 月底有 6600 万部，而且随着老百姓手机的更新换代，这个数据还在逐月攀升。整个来说，5G 在稳投资、促消费、助升级、培植经济发展新动能等方面的潜力，会随着这些数据的不断增长进一步显现。当然，刚才说的这个数是比较乐观的，但是我们也清醒地看到，中国当前 5G 的发展仍然是处于商用的初期，真正发挥 5G 对经济高质量发展支撑作用，还需要进一步强化政策保障，要调动和激发各类市场主体的能动性，推动形成建设好、发展好、应用好 5G 良好生态。接下来我们有五件事情需要抓紧做的：

一是促进网络建设质效并重，推动基础电信企业还要加大力度、抢抓工期，以支持独立组网（SA）模式为目标，加快构建覆盖全国、技术先进、品质优良的高质量的 5G 网络，持续支持中国电信、中国联通通过共建共享，率先建成一个 200 兆大带宽的非常有竞争力的 5G 网络。因为 200 兆网络对老百姓来说可能不太知道，但是在世界上这是一个最最先进的网络，而且我们率先在尝试，中国电信和中国联通联合建。支持进一步促进基础电信企业优势资源的整合，加快推进主要城市的网络建设，并向有条件的重点的县、镇乃至一些农村来逐步延伸 5G 覆盖。

二是注重市场活力充分释放。抓住 5G 在网络教育、在线医疗、远程办公等方面的发展机遇，进一步丰富 5G 的应用场景，促进品类丰富、高性价比的 5G 终端进入市场。在这儿，大家可能看到广告上有很多好几千块钱的高端手机，但实际上随着大量的手机的入市，也有一千来块钱的中低端 5G 手机入市了。所以，这些手机可以更好地满足广大人民群众差异化的生活需要，以此带动信息消费的快速增长。

三是实现 5G 和其他行业的同频共振。要充分调动各行各业应用 5G 的积极性，促进通信与相关行业双向开放与合作，研究梳理 5G 应用在推广当中到底有什么样的制约因素，这些制约因素到底对网络有什么样的需求，要进一步明确这些应用的需求，明确技术方案，探索新的商业模式，切实打通 5G 和其他行业的应用通道。联合产业开展 5G 行业虚拟专网的研究与试验，这个意思就是说，不仅仅是我们的网络，全世界的网络在 4G、3G、2G 之前，大多数都是面对手机等个人消费。从 5G 开始，5G 是三个场景，最主要的一点除了满足老百姓的手机的 EMBB 大带宽的需求，更主要的一点，它对社会、对生产有价值的就是在生产上要用 5G。在生产上用 5G，整个网络要形成一个由原来 2C 的网络也就是对个人客户的网络，转向同时承担对客户的网络，包括对企业的网络，对企业各种应用要有一些量身订制或者私人定制的网络，联合产业化开展虚拟专网研究与试验，满足行业数据的一些需求。比如一些工厂的数据不希望走到大网里再回到工厂，他希望从基站的数据拿下来直接存到本地的一些数据库里，还希望对企业生产流程、控制需要有一些操作，这些都对我们的网络提出了新的要求，我们就要满足行业的个性化的需求，为工业企业实现 5G 网络的私人定制。

四是发挥地方支持政策的助推作用。充分释放地方各级政府的政策红利，鼓励各级政府因地施策，充分用好 5G 的供电、建设、应用、资金等方面政策的 “工具箱”，结合各地的产业优势和数字化转型的需求，将 5G 发展迅速转化为支持经济高质量发展的关键动力。

五是要强化国际合作和互助共赢，继续加大国际的合作力度，广泛深入开展 5G 技术、产业、应用等方面的合作。持续推进 5G 应用的创新，促进形成新的形成新的增长点，共同应对新冠疫情带来的经济增长下行压力。

谢谢。