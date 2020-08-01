国家电网公示 2020 年第二批可再生能源发电补贴项目：风电 5.3GW 、光电 3.6GW

8 月 1 日，国家电网公示 2020 年第二批可再生能源发电补贴项目清单，此次公示的进入补贴名单的可再生能源项目共计 176 个，核准 / 备案容量为 8985.75 兆瓦，其中：风电项目 83 个，核准 / 备案容量为 5384.25 兆瓦；太阳能发电项目 93 个，核准 / 备案容量为 3601.5 兆瓦。

公告原文如下：

关于公布 2020 年第二批可再生能源发电补贴项目清单的公告

根据《财政部 国家发展改革委 国家能源局关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》(财建〔2020〕4 号)、《财政部 国家发展改革委 国家能源局关于印发 < 可再生能源电价附加资金管理办法 >的通知》(财建〔2020〕5 号)和《财政部办公厅关于开展可再生能源发电补贴项目清单审核有关工作的通知》(财办建〔2020〕6 号)规定，国家电网有限公司积极配合各省级能源主管部门和国家可再生能源信息管理中心，为符合中央财政补助条件的可再生能源发电项目提供补贴清单申报服务。

2020 年 7 月 31 日，我公司已将完成公示的第二批次可再生能源发电项目补贴项目清单上报国家主管部门，后续将陆续完成首批 (详见财办建〔2020〕6 号有关规定)补助项目清单审核发布工作。第二批次项目清单及首批后续项目审核进展情况，请登录新能源云平台查询。

国家电网有限公司

2020 年 7 月 31 日