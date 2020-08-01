特斯拉 Model 3 在 6 月份依旧是全球最畅销电动汽车，销售超过 3.5 万辆

8 月 1 日消息，据国外媒体报道，相关机构的数据显示，在 6 月份，特斯拉 Model 3 依旧是全球最畅销的电动汽车，全球的销量超过了 3.5 万辆。



从公布的数据来看，6 月份 Model 3 在全球的销量为 35854 辆，高居榜首，在 6 月份全球所售电动汽车所占的比重达到了 15%。

6 月份销量排第 2 的电动汽车，是雷诺 Zoe，6 月份在全球的销量为 10553 辆，不到 Model 3 的三分之一，在全球该月所售电动汽车中所占的比重为 4%。

Model 3 与雷诺 Zoe，也是 6 月份全球仅有的两款销售超过 10000 辆的电动汽车，其他上榜的车型，在 6 月份的销量均在 8000 辆以下，Model 3 的领先优势，也非常明显。

特斯拉目前已不再公布单一车型的销量，Model 3 是与 Model Y 的销量合并在一起公布的，二季度这两款电动汽车生产 75946 辆，交付 80050 辆。

如果相关机构的数据属实，也就意味着在特斯拉二季度所交付的电动汽车中，仅 6 月份 Model 3 的交付量就占到了其中的三分之一，特斯拉在二季度是共向消费者交付 90650 辆电动汽车。