特斯拉报告：自动驾驶每 453 万英里 1 起事故，明显改善

8 月 1 日消息，据国外媒体报道，美国电动汽车制造商特斯拉公司发布的其 2020 年第二季度安全报告显示，特斯拉电动汽车的自动驾驶仪 Autopilot 事故与去年同期比有了很大的改善，但与上季度相比略有倒退。

自 2018 年以来，特斯拉公司试图通过发布季度性报告，而季度性报告对 Autopilot 平台在打开和关闭情况下事故里程数进行比较，从而为提高 Autopilot 安全创造一个基准。

当地时间周五，特斯拉发布了其 2020 年第二季度安全报告。

该报告表示，“在今年第二季度，我们记录的数据表明，电动汽车驾驶员在打开 Autopilot 进行自动驾驶时，每 453 万英里里程发生一起事故。对于那些没有 Autopilot 的情况下，但在我们有效的安全功能下驾驶，我们记录的数据表明，每行驶 227 万英里就会发生一次事故。而对于那些没有 Autopilot 并且也不是在我们有效的安全功能下驾驶，我们记录的数据表明，每行驶 156 万英里就出现一次事故。相比之下，NHTSA（美国高速公路安全管理局）的最新数据表明，在美国，每 47.9 万英里的行驶，就有一次汽车坠毁。”

相比之下，2019 年第二季度，特斯拉配置 Autopilot 的电动汽车，每自动驾驶 327 万英里将会发生一次自动驾驶事故。可知，在短短一年时间里，特斯拉电动汽车的安全驾驶性能有显著的改善。

不过，今年第二季度特斯拉电动汽车事故量略微高于今年第一季度。今年第一季度，特斯拉电动汽车在打开 Autopilot 平台驾驶时，每行驶 468 万英里就会发生一起自动驾驶事故。

由于 Autopilot 目前主要用于高速公路，而在高速公路上的大量行程不会发生安全事故。但是在没有 Autopilot 情况下的驾驶，基本上来自城市区域，而在城市区域的驾驶中更有可能发生事故。因此，两者无法进行真正的比较。

但是，比较每一次事故的自动驾驶里程仍然是有用的。数据远非完美，但这是目前衡量特斯拉电动汽车安全性最好的指标。

如果特斯拉希望说服政府监管机构允许他们配置他们完全的自动驾驶系统，特斯拉将需要更多的数据来加以证明。

分析认为，随着特斯拉电动汽车驾驶安全性能的改进，重要的是要记住，特斯拉的自动驾驶仪 Autopilot 和 FSD 功能，目前只是驾驶员的辅助功能，驾驶员应该始终保持警惕，随时准备进行人工控制。