三星 Galaxy Note 20 系列官方保护壳曝光

IT之家 8 月 1 日消息 爆料者 @rquandt 在推特上公布了三星 Galaxy Note 20 系列官方保护壳，一起来看一下吧。

▲rquandt

如上图所示，这款官方手机壳设计精致，屏幕盖一侧为透明设计，可查看时间和通知等信息。

IT之家了解到，最新的曝光信息显示，三星 Galaxy Note 20 采用 6.7 英寸 FHD+ 60 Hz 平面屏幕，分辨率为 2400x1080；拥有金属边框 + 塑料背板；搭载 Exynos 990 并辅以 8GB+256GB 存储方案且不支持可扩展存储；采用 1200 万像素后置三摄，由 1200 万像素主摄（f/1.8）+1200 万像素超广角（f/2.2）+6400 万像素长焦（支持 3 倍光学变焦 + 30 倍的数码变焦 + 8K 的视频录制，f/2.0）组成，前置摄像头为 1000 万像素；拥有 4300mAh 电池，可在 30 分钟内快充至 50%，支持反向无线充电、无线 Dex、IP68 级防尘防水。

三星 Galaxy Note 20 Ultra 采用 6.9 英寸 Dynamic AMOLED Infinity-O 屏幕，拥有 WQHD +（3200×1440）分辨率与 19.3:9 长宽比，支持 120Hz 动态刷新率与 HDR10 +，覆盖第七代大猩猩玻璃；搭载 Exynos 990 处理器，配备 12GB 内存与 256GB / 512GB UFS 3.1 存储，内置 4500mAh 电池；前置 10MP f/2.2 摄像头，后置 108MP（f / 1.8）+12MP（f / 2.2）+12MP（f / 3.0）相机组合，支持 5 倍光学变焦、激光自动对焦、8K 视频录制等功能。

三星Galaxy Unpacked 2020 活动将于 8 月 5 日晚上 10 点（北京时间）举行，感兴趣的小伙伴可以关注一下。