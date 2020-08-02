斗鱼主播 “涉黄话术”事件：背后公会斗鱼入股，“话术培训”行业传统

近日，据媒体报道，多名斗鱼女主播因违约在第三方平台直播，收到来自斗鱼平台的天价律师函，要求她们一次性赔付 8000 万元违约金。对此，当事女主播自述离职缘由，表示公司的要求和做法太过分。

女主播小 Q 表示，在入职的时候，她的经纪人向她发来了许多 “直播话术”，而这些话术的内容十分露骨，低俗、打 “擦边球”的话语令她难以接受。另两位女主播也表示，公会运营要求自己满足直播间内观众的 “无理要求”，比如拍摄一些不当视频。

针对此事，女主播小 Q 所属公会驿动星娱回应表示，公司工作人员没有发过涉黄话术，而违约金是斗鱼平台索赔的，和驿动星娱无关。

7 月 30 日，斗鱼官方通过媒体表示 “这是正当维权”，称目前女主播已经与公会达成和解。

斗鱼入股，前身是模特公司

搜狐科技查询发现，驿动星娱和斗鱼一样同是成立于武汉的公司，于去年 3 月份创立，公司法定代表人为舒旋峰。天眼查信息显示，今年 7 月 1 日，斗鱼关联公司入股了驿动星娱，持股 7.41%，为公司第二大股东。

值得注意的是，武汉驿动星娱公司前身为驿动楚天，是一家以模特经纪为主的经纪公司，2017 年进入直播行业，目前是斗鱼直播平台娱乐版块第一公会，签约主播过万，驿动星娱和柏秀两大公会被看作是主攻斗鱼颜值区的双雄。2018 年年初驿动星娱完成 A 轮融资，并着力发展红人电商、MCN 等领域。

此前作为一家提供模特培训的机构，在知乎上关于驿动楚天的讨论中，不少网友提问 “驿动楚天是否正规”，而也有网友表示：“培训是真的，但都只是入门级，毕竟那个价钱在那…… 模特卡会给你拍，但是要另外交费，现在武汉平面模特大部分是他那边出来的…… 斗鱼颜值区有一系列海报推的，就是他们的。”

查询驿动星娱招募主播的招聘启事发现，该公司在招职位 30 余个，其中招聘颜值 / 才艺主播的岗位写明 “提供斗鱼、抖音、YY、虎牙多家直播平台；享受 70%-90% 高额提成，享受超高保底 8K-50K 不等”，并表示公司年流水超过 4 亿。

2017 年 2 月，女主播小 Q 和驿动星娱签下为期三年的合同，2018 年 10 月，斗鱼、驿动星娱和小 Q 又签订了三方协议，期限仍是三年。一位不愿意公开身份的律师向搜狐科技表示，“如果有证据证明直播平台涉黄，那构成违法行为，所签署合同也就无效了，主播也就不存在违约的行为。”

对于 “天价索赔”问题，斗鱼表示，涉事主播与斗鱼及所属公会签订了三方直播协议，其主观违约跳槽至其他直播平台，损害了平台的合法权益，平台依法依规对相关当事人追究法律责任，属于正当维权手段。

而关于 8000 万违约金，前述律师认为，根据《合同法》解释二第 29 条第 2 款规定，当事人约定的违约金超过造成损失 30% 的，一般可以认定为过分高于造成的损失，可以请求法院或仲裁机构予以适当减少。“此案中，主播在第三方直播的行为给斗鱼造成的损失，是一定不至于达到 8000 万的。也就是说，赔偿金额过多。”

来源：天眼查

直播行业 “传统”？

女主播小 Q 曾向媒体表示，两年半里她直播所得的毛收入 150 余万元，除去直播和购买设备的投入，净收入 60 余万元。一位直播行业内人士向搜狐科技表示：“60 万元净收入在主播中已经算较高的了，能赚这么多，基本都是靠擦边球内容赚的。”

搜狐科技采访的多位直播行业内人士均表示，此类打擦边球的 “涉黄话术”在圈内十分普遍，“是每个做直播的传统”。

其中一位曾在多个直播平台有主播运营经验的人士表示，公会可能会有一些相关的培训，会要求女主播做一些挑逗性暗示或者擦边球的事情，但还要看平台的监管力度，有些平台胆子小就会管得严一些，有些放得开的就不会管。

“因为娱乐主播，尤其是女主播挣钱比较快，这就是为什么很多家游戏平台早就大力做娱乐这边了，一般情况是娱乐直播挣钱养着游戏直播，游戏直播平台最早流行这些的应该是熊猫。”

此前，渝万公会员工曾向媒体表示，大概从 2019 年 Q2 开始，多家工会能明显感知到斗鱼开始对秀场内容有资源倾斜的趋势，核心原因就是游戏主播吸金乏力。YY 直播母公司欢聚集团财报显示，依靠秀场直播发家的 YY 付费率近 11%，单付费用户平均收入近 700 元，而斗鱼虎牙，则是 4%-5%，400—500 元左右的水平。

来源：虎牙 App

6 月至今，央视已经多次点名直播乱象，政府监管部门也多次对直播平台约谈查处，涉及平台不仅有不知名小平台，还包括斗鱼、虎牙、微博等上市公司。然而搜狐科技浏览发现，历经严打的直播平台上，涉黄现象依旧存在，随机进入虎牙平台的某颜值区直播间，发现 PK 模式下的两位女主播对话说道：“现在做踩单车（某性感动作代称）还是会被查吧？”“没事，现在还好，我前几天做这个（动作）也没什么事。”

在斗鱼、虎牙等直播平台上，直播内容分为多个板块，除各游戏频道外，娱乐直播分为户外、颜值、舞蹈、二次元等，由于过往的涉黄案例多发生在颜值及舞蹈板块，直播平台一般针对特定板块进行整治，直播内容被限制后，主播热度自然下滑，为躲避治理，不少舞蹈及颜值板块主播便迁移到 “户外”板块，“导致现在的户外，其实就是舞蹈加颜值区”，前述业内人士表示。

通过查询斗鱼、虎牙直播 App 发现，舞蹈、颜值及户外区至今仍存在大量打擦边球的低俗内容，以此吸引流量以及粉丝粘性，进而获取更高的打赏。

实际上，针对直播平台乱象的类似审查和整顿已经不在少数，但由于主播群体庞大，日常监管难以到位，导致严打之后涉黄现象依旧屡禁不止。而 “游戏赚流量，秀场赚钱”的运营规则已经成为行业内公开的秘密，在利益的驱使下，行业乱象几乎难以根除。