理想汽车年亏损 20 亿赴美上市，投资人们为什么愿意豪赌？

8 月 30 日晚,理想汽车赴美上市,以发行价 11.5 美元开盘,收盘时涨到 16.46 元,市值约为 139 亿美元,比肩两年前在美国上市的蔚来汽车(市值:144.5 亿美元)。

据招股书显示,理想汽车 2018 年、2019 年和 2020 年一季度,亏损分别为 15.32 亿元、24.38 亿元、7700 万元,累计亏损 40 亿元,平均每年亏损 20 亿元。

直到去年年底开始卖车,理想汽车才逐渐有 11.36 亿元的收入,未来三年理想汽车还需投入 104 亿元。

如此大规模的投入,理想汽车也才走完第一步。梅花创投创始合伙人吴世春对凤凰网科技谈到,理想汽车未来的路还很远。目前交付量近 1 万台,年底要交付 3 万台,明年希望交付 10 万台,然后才能成为一家主流车厂。”

过去几年间,国内新造车势力有上百家,如今只有 8 家公司开始交付量产车,2 家公司上市。不管是创业者还是投资机构,造车就像是一场豪赌,赌对了,获得超高回报美滋滋退场,赌错了赔得血本无归。

理想汽车 5 年内融资近 140 亿人民币,其中不乏经纬中国、元璟资本、中金资本、明势资本、蓝驰创投、梅花创投、山行资本等知名投资机构,也罕见集结了美团、字节、滴滴等新经济巨头。

为何他们愿意陪理想汽车进行这场豪赌?

早期看人

6 年前,43 岁的马斯克首次来中国,向国内第一批车主交付 Model S 的钥匙。李想提前一年交了定金,并报名参与和马斯克的车主见面会,成为第一批车主。从马斯克手中接过钥匙的瞬间,他感觉提前进入了未来。

但才过半年,他就对自己的红色 Model S 开始吐槽,甚至发了一篇近万字文章谈驾驶感受,最终结论是 ——“动力和悬挂很神,内饰和座椅很渣”。细节控的他极度不适应手机和钱包前后乱窜,给了 “我都 TM 的快疯了”的评价。

2015 年,李想挂着上市公司汽车之家 “创始人、总裁”的 title,公司早就交给职业经理人秦致打理,自己到处看项目、做投资,同时也在寻找人生的下个目标。早期特斯拉的缺陷,让李想看到超越的可能。

同年他决定启动 “造车计划”,先在微博上语出惊人,设定了一个不太能完成的目标——2015 年年底,打造一款 0-100 公里 / 时、实测加速在 3 秒之内的电动概念跑车出来。很快质疑铺满网络:高中学历、PPT 造车?靠谱吗?

至少在接下来的 3 年里,理想汽车不怎么被看好,因为第一辆小车 SEV 流产、没有生产资质得靠买、融资规模远不如蔚来汽车等。直到 2019 年,第二款车理想 ONE 上市、王兴个人出资 2.85 亿美元救火,理想汽车才解除危机,一路好转。

理想汽车的早期投资人,大多是李想的朋友。

2015 年初,李想约好友黄明明共同在望京 SOHO 喝咖啡,聊了 3 个小时全在复盘自己在汽车之家的成绩,一番铺垫后,黄明明终于听到了那句自己想听的话——“我想出来创办一家自己的汽车企业。”

为了造车,李想自掏腰包 5000 万美元,黄明明的明势资本拉上李想在汽车之家的合伙人樊峥、秦致等投资 1000 多万美元。明势资本成了理想汽车唯一的天使轮投资人。

随后,A 轮和 A + 轮,源码资本、蓝驰创投、梅花创投等都参与进来。早在 2007 年就结识李想的梅花创投合伙人吴世春谈到:“投资理想汽车时,没有太多数据可参考,投资经验几乎都是看人。”

他对李想的初印象是思考比较深入、言论一针见血,多年来也在互相同步进展,所以李想找他谈投资时,几分钟就敲定了。

早期头部的 VC、PE 等机构都不看好理想汽车。黄明明曾谈到,不管是自建工厂这种重资产模式,还是增程式的方案,对于很多投资人、尤其是美元基金都称不上是一个好故事,所以大多是熟人友情支持理想汽车。

这也导致理想汽车在 C 轮以前的总融资金额只有为 10 亿美金左右,不及蔚来汽车一轮融的钱。

曾连续跟投的蓝驰创投管理合伙人朱天宇也谈到,在 2016 年各家公司还在 “PPT 造车”阶段时,李想就开始思考如何通过组织变革来造车。通过把产品经理、汽车工程师、销售人员安排在一起,协同工作。

一位理想汽车的员工对凤凰网科技谈到,虽然理想汽车的创始人没有一位有过实际的造车经验,但影响不大。新能源汽车增值点在电池、人工智能、物联网等关键技术,需要跨界人才,传统汽车制造行业的人反而会有些被限制想象力。

李想高中毕业就开始创业,成功带领了一家公司赴美上市,实现财富自由,积累了早期人脉。吴世春看来,李想刚好站在了互联网跟汽车的这种交界口上,“他是互联网里面最懂汽车、汽车里面最懂互联网的人”。

在理想汽车上市之际,元璟资本合伙人刘毅然撰写了《从小米到理想,百亿美金的新物种思考》一文。元璟资本至今投资过三家百亿美金级别的公司,分别是:小米、美团和理想汽车。

他认为,李想虽出身汽车之家的互联网背景,但熟识汽车产业,组建的团队也是兼具软件、供应链、科技等相关复合背景,对车型规格、车内体验、充电环境、辅助驾驶等诸多规划非常清楚。

“从 2011 年到 2016 年,从智能手机到智能汽车,产业的风口再次吹过。作为投资人我感受到的一切是如此熟悉,真的是有一种似曾相识的感觉。” 刘毅然谈到。

远不止于此

理想汽车上市的 “云敲钟”活动中,到场的都是理想汽车的高层、投资人、亲朋好友等。李想除了表达感谢,也没掩饰自己的野心——理想汽车还将横跨三个行业,数字交通、智能科技还有房地产。

“智能电动车、智能驾驶的路程会比大家想象得更远、更大,再过 5 年、10 年,大家就知道为什么了。”

王兴虽然没有参会,也在饭否再次为理想拔高,“那些认为李想是操盘一个千亿美元的理想汽车的朋友们,你们还是低估了一个数量级。”

李想对理想汽车的终局设定,远不止于新能源汽车。

早在 2016 年,他在完成 A 轮 7.8 亿人民币融资后就曾表示,汽车市场过去的两次窗口都跟制造相关,从 2015-2025 年,会有第三次窗口。该窗口的推动力来自消费者的需求变化,以及技术变革——电动化、自动驾驶、车联网将会让汽车进入智能时代。

“电动化给了新品牌加入市场最大的一个机会,自动驾驶让上下班堵车的时候变成了我们阅读和学习的最好的时间,而车联网会改变整个汽车的商业模式。”李想谈到。

电动化的机会,理想汽车算是勉强上岸,第一台量产车理想 ONE 接下来还要在销售端、服务端继续发力,自证其价值。

数据显示,2020 年中国的电动车销量占比只有 5% 左右,而 2011 年智能手机渗透率为 15%。也就是说,现在电动车仍然处于行业初期,远远没到爆发、引领市场的时候。

在智能软件上,理想汽车也正在投入操作系统、自动驾驶等的研发。据李想此前透露,理想汽车的资金至少 50% 都投入了研发,30% 投入工厂,不到 20% 投入在人员和营销。

自动驾驶领域的竞争更为激烈。苹果、谷歌、华为、亚马逊这样的高科技公司,滴滴、美团、Uber 这些互联网企业等都想啃到自动驾驶这块硬骨头,抢占技术领先优势。

理想汽车站在的赛道有上万亿的市值,也有望诞生上千亿的巨头,但竞争非常激烈。IPO 前,李想对公司发展进展定位在 “才跑了 1%”。他知道,自己投身的领域需要数十年的投入,是场持久战。

前路漫漫,李想和他的理想汽车的核心驱动力到底是什么?

吴世春对凤凰网科技谈到,因为李想永不满足。“他有操作不少于千亿市值的雄心壮志,也不断向马斯克、王兴、张一鸣等看齐,自然会知道自己的差距和问题,促使自己在学习上突飞猛进,不能让自己的管理水平成为公司的天花板。”

这次理想上市 “云敲钟”的活动非常低调、简单。在北京的交付中心,摆放了一辆汽车、一个敲钟台和十多个高脚桌。实际上,正是因为这种低调,甚至有些 “抠”的文化,让理想汽车在 2017 年本来有望远销欧美的 SEV 流产后,能还有余粮再次出手第二款 SUV 理想 ONE。

目前,理想汽车员工不过 3000 多人,只有两个 VP,高级总监都寥寥无几,出差都买折扣最低的经济舱,酒店要两位同性一起住。

超预期的表现

选择此时赴美上市,理想汽车算是跟了一波风口。

吴世春解释道,美国市场对新能源汽车领域非常看好,有专门的新能源汽车板块,而且对 “超预期”的公司格外追捧,哪怕亏损也能快速上市,而同样要在港股和 A 股上市,则需要花费更长的时间。

这次理想汽车上市,也赶上了特斯拉引发新能源汽车板块股价飙升的热度。特斯拉今年首次实现连续四个季度盈利,而且在疫情较早受到控制的中国建厂,销售量猛增。

2020 年 6 月新能源汽车车型销量排行榜,数据来源:乘用车市场信息联席会

再加上马斯克的 SpaceX 今年成功完成首个民营公司载人飞行任务,更是增强了他靠谱的人设。所以今年特斯拉在美股一路涨得可怕,曾成为全球市值最高的车企,最离谱时,一天涨出一个福特。

理想汽车自从 2019 年后,获得王兴、字节跳动的投资后,很多美国投资公司也对理想汽车很感兴趣。黄明明曾接到询问电话——为什么中国下一代最超级的企业都不约而同地选择了理想汽车?

黄明明的回答是,“Only super entrepreneurs can identify who is winner”。(只有超级企业家能够认出谁才是最后的胜利者)。

于是理想汽车 IPO 认购启动备受投资人追捧,提前结束招股并获足额认购,IPO 进程比原定计划提前了一天。

王兴看好理想汽车,也有拓展美团商业版图之意。

近年美团在共享单车、网约车、无人车等出行领域都出手阔绰,有些要打造美团 “第二增长曲线”的意味。除了给钱,王兴也时常为理想声援,甚至直接给网友 “安利”。

此轮 IPO 之后,李想继续拥有 21.0% 的股份,以及 72.7% 的投票权;李想 “背后的男人”王兴和美团的持股比例增至 24.0%,并拥有 8.3% 的投票权。

蓝驰创投朱天宇曾表示,会长期持有理想汽车的股票,而接下来,公司要提升价值,需要在销量、智能化、运营模式上不断优化。

理想汽车接下来面临的风险也不少,包括产品单一、销量增长还有待验证;自动驾驶技术未有大进展,核心技术优势并不明显;以及后续服务问题,过多的自燃事件、客户投诉都会导致理想汽车运营成本过高,销量不佳等。

虽然理想汽车现在没有实现盈亏平衡,但靠着精细化的管理实现了正向现金流。招股书显示,截至 6 月 30 日,理想汽车拥有 4.517 亿元的正向现金流,持有现金及现金等价物为 37 亿元。这意味着理想汽车可以利用这些资金来进行扩产、扩容。

到了年底,理想汽车的售后服务会覆盖 100 个城市,包含国内大多数省份和城市,这也将有利于品牌传播和服务体系的构建。

理想、蔚来、小鹏、威马等新造车势力,到底谁能成为中国版的特斯拉?或许有人还会掉队,有人还会异军突起。