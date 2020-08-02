FIRST 训练营专访：两周拍一部电影，如何用 Mac 与 iPad 搭建稳定高效工作流？

什么是 FIRST 训练营



FIRST 训练营是面向华语创作者的公共电影教育项目，训练的是 “一步步逼近赤诚的创作天性”，旨在在极限的时间和极简的创作条件下，提倡 “动手的乐趣”，遵从本能的美学直觉，塑造个体风格。本年度共招募7位来自华语地区的电影创作者，开展为期20天的互动授课与5天的实景拍摄。

今年，FIRST 训练营邀请曹保平导演担任导师，并确立了本届训练营的拍摄主题 :“孤岛”，旨在引导创作者围绕疫情影响下的人与事展开电影创作。本次训练营中梅俪潆、周行、陈筠三位导演与杨帆、张梓轩两位DIT（Digital Imaging Technician 数字影像工程师）向IT之家分享了大量创作心得。其中，如何利用Mac与iPad创造高效稳定工作流，给了身为视频编辑的正正很多帮助。

导演们在创作中用到了哪些苹果产品？

▲梅俪潆（MEI Liying）

南加州大学影视制作硕士。曾入选华纳兄弟新锐导演计划。作品获美国导演工会最佳亚裔学生导演等奖项。

* 从学校开始，梅导就很习惯在工作中广泛用到 iPad: 这次电影的片头以及之后电影海报是在 iPad 上使用 Procreate 做的。在前期也会用 iPad 来模拟取景，用 Shot Designer 来和剧组协调工作，用 Movie Magic 来制定预算等。也会使用 iPhone 上的 app DigiTake 做场记。 * 这次剪辑用到了 8 核的 27” iMac，性能稳定、流畅，节省了太多时间。尤其最后几天时间非常赶，素材量很大，在这样的短时间和高强度下不需要跟设备较劲是非常庆幸的事。个人使用多台 Mac 设备 , MacBook Air 作为出差使用，MacBook Pro 15”用来在移动场景下做一些轻量级视频编辑工作，在家里会使用 iMac 27”做一些复杂的视频编辑工作或运行一些大型软件。目前主要使用 AVID 做视频编辑，主要是因为 AVID 可以兼容更多的素材格式，同时也使用 Final Cut Pro。

▲周行 （Olivia ZHOU）

美国电影学院 AFI2020 级导演系硕士，作品以诗意的角度探讨破碎的普通个体的情感困境

从学校开始也是非常习惯在整个电影制作的流程中用 iPad ：使用 Final Draft 写剧本。通过接力功能在 Mac 和 iPad 上随时切换，随时随地修改。自己有 iPad 设备，会在 iPad 上 用 Word、Notability、Final Draft 等 app 来写剧本。Final Draft 提供了非常专业的剧本格式，并且在 iPad 上是免费的。iPad 非常轻便易于携带，尤其出门写东西的时候。另外她也一直用 Shot Designer 来协调拍摄的各个部门，用 Movie Magic 来做预算。 平时使用 15 寸 MacBook Pro + Final Cut Pro。本次训练营使用 27 寸 iMac 进行剪辑，大屏幕和高性能给时间紧迫的后期制作提供了很大的帮助。

▲陈筠 （CHEN Yun）

1996 年出生于福建漳州。双语摄影师，导演。毕业于北京电影学院，现工作生活于北京。2016 年起，参与拍摄电影，广告，纪录片等。

在电影制作中广泛使用 iPad 在业内已经是非常成熟的流程。他在前期勘景和拍摄过程中使用 iPad Pro 和多款 app，帮助在最短的时间内有效的安排拍摄流程。使用的 app 包括调光的 Luminaire 3, 看太阳测量师，Cadrage Director’s Viewfinders。还会使用 iPad 做分镜头，以及一些软件可以让 iPad 上做取景模拟。各类模拟器，最方便的就是在专业的各类镜头和设备到之前，就可以模拟并且知道大概的效果，而且 iPad 的取景框比较大，很看到很多细节。这次的片子有很多外景，在前期堪景，包括看太阳来规划拍摄，都广泛用到了 iPad。 平时用 MacBook Pro 剪片子 , 这次作品的剪辑使用了 iMac 27’”, 大屏幕和高性能给时间紧迫的后期制作提供了很大的帮助。软件方面是使用 Adobe Premier Pro. 反馈 Final Cut Pro 在声音的支持 (ProTools)方面有所欠缺，而 Adobe Premier 的兼容性更好，行业使用更多。他个人认为小片子可以用 Final Cut Pro, 较大的片子会用 Adobe Premier Pro.

为何选择基于 Mac 和 iPad 工作流？

这次训练营时间非常紧迫，留给团队剪辑的时间仅有一周，这需要及其高效稳定的工作流进行配合。本次训练营 DIT是来自喜悦电影的杨帆和张梓轩。他们为 7 位导演组建了一套性能极高的工作流，这套工作流主要基于 Mac 和 iPad，其中包括 Mac Pro，Pro Display HDR, iMac Pro 和 iPad Pro。俩位DIT向IT之家简单介绍了这套工作流的众多优势。

其中 Mac Pro 强大的性能可以解码最多达 6 个 8K ProRes RAW 视频流、16 个 4K ProRes 视频流或 23 个 4K ProRes RAW 视频，减少大量代理素材的渲染时间。Pro Display HDR 出色的显示效果配合 macOS 完善的色彩管理，能保证后期人员所见即所得。并且这套设备连接线极少，部署快捷。特别是 iMac 系列一体机，方便带到拍摄现场，开箱后插上电源就能开工。

除了 Mac 外，iPad 在剧组中更是大显身手，几乎所有组员都能用到它。首先，iPad 可以利用随航功能变成 Mac 的扩展屏。剧组外拍时可减少显示器的携带数量。再比如使用专业的场记 App ——Movie Slide，可以让导演的所有要求能够通过拍照、录音、视频等各种方式，准确无误地传达到各个部门。

iPad 还可化身为无线监控器，通过 VUER 可直接将 BlackMagic 摄影机连接至 iPad，再也不需要所有的人涌到导演的大监视器前回看。而且我们还可通过 Videohub 打造一个网关控制来进行信号分配，给不同的组不同的权限，让其看到他们需要的画面。

据杨帆介绍，目前行业内主流的剧组都是选择以 Apple 产品来打造工作流。一方面不同设备间的连续互通，让工作流程非常高效便捷。配置各类 Mac 和 iPad，节省的时间和人力以及产出的效果远远超过前期投入。特别是 iPad，深受一些网络大电影以及网剧导演们的喜爱，因为他们倾向于在监控设备上能直接看到观众所见的实际播放效果。