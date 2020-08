微软将于十月停止支持 Mac 版 Office 2016

IT之家 8 月 4 日消息 微软的 Office 2016 for Mac 将于 2020 年 10 月 13 日停止支持,在该日期之后,使用 Office 2016 for Mac 软件连接到 Office 365 服务将不再支持。

微软在 7 月份的一份支持文档中分享了这一细节,强调了未来将支持哪些版本的 Office 连接到 Office 365 服务。

2020 年 10 月 13 日之后,使用 Office 2016 for Mac 连接到 Office 365 服务就不支持了,这是因为 Office 2016 for Mac 在该日支持结束。而Microsoft Office 2016 for Windows、Microsoft Office 2019、Microsoft 365 Apps for enterprise 以及 Microsoft Apps for business 都将继续支持 Office 365。

根据微软的说法,不会采取措施来阻止其他版本的 Office 客户端,比如 Office 2013,但旧版客户端可能会在一段时间内遇到性能或可靠性问题。这意味着,使用 Office for Mac 2016 连接到 Office 365 服务有可能在截止日期后继续正常工作,但目前还不能完全确定。

IT之家了解到,Office 2016 for Mac 用户可以以 150 美元的价格购买 Office 2019,或者以每年 70 美元的价格订阅 Microsoft 365 个人版,Office 2019 将支持到 2023 年。