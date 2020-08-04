Canalys：二季度平板电脑出货量大增 26%，苹果 iPad 大卖 1430 万台

IT之家 8 月 4 日消息 根据 Canalys 今天公布的新数据，2020 年第二季度，全球平板电脑市场整体增长 26%，这主要归功于远程办公。

2020 年第二季度，全球平板电脑出货量达到 3750 万台，同比增长 26%，成绩显著。平板电脑作为 PC 市场的一部分，近年来曾一度萎靡不振，但 2020 年第二季度的需求受到消费者和企业的提振，用于远程工作、学习和休闲。供应商能够提高产量以满足这一新的需求，同时各个市场的零售商和运营商提供了设备和数据方面的财政激励，以鼓励购买平板电脑。

苹果在 2020 年第二季度的 iPad 出货量约为 1430 万台，保持了其全球第一大平板电脑厂商的地位，占据了 38% 的市场份额。这比去年同期的 1190 万台销量增长了 19.8%。三星是全球第二大平板电脑厂商，出货量为 700 万台，其次是华为、亚马逊和联想，出货量分别为 470 万台、320 万台和 280 万台。

苹果自己的 2020 年第二季度财报显示，随着人们在家工作和学习，iPad 的销量大增。苹果没有提供 iPad 销售数量的细节，也没有提供机型的分类，但 iPad 的销售在该季度为苹果带来了 65 亿美元的收入。

IT之家了解到，Canalys 还提供了全球 PC 出货量的数据，其中包括平板电脑数据。如果将 Mac 和 iPad 的销量合计计算在内，苹果本季度的设备出货量为 1960 万台，市场份额为 17.7%，仅次于联想的 2020 万台设备出货量，击败了惠普和戴尔的 1800 万台和 1200 万台设备出货量。