华为 9 月发布最新 EMUI 11、鸿蒙 2.0、HMS Core 5.0

IT之家 8 月 2 日消息 华为官方今天宣布，华为开发者大会 2020 将在 9 月 10 日 - 9 月 12 日举办。华为官网表示，我们将与您分享HMS Core 5.0最新进展，揭开HarmonyOS和EMUI 11的神秘面纱，振奋人心的新技术，深入的交流学习机会， 更灵动的想象，更勇敢的创新， 我们与您一同探索生态新机遇，共梦数字未来。

主题演讲内容：

2020，5G、AI加速，智能互联时代悄然而至。 HMS 7大领域全面开放、10+应用平台、全球激励计划加持160+万开发者，跨终端服务触达7亿用户。 HarmonyOS为打破沟通边界而来，全场景智慧体验触手可及。 覆盖全球的服务网络，助力开发者拥抱世界。共建新生态，共绘新生活。

在华为开发者大会2020上，华为消费者业务CEO、华为技术有限公司常务董事余承东、华为消费者业务软件部总裁王成录、华为消费者业务云服务部总裁张平安、华为消费者业务首席战略官邵洋等将出席发表演讲。

根据此前《科创板日报》，华为开发者大会2020上，发布迭代鸿蒙 2.0 版本，将打通 PC、手表和车机等产品终端。

IT之家报道， 华为HMS Core 5.0 已经面向全球开发者正式上线，HMS Core 5.0 能力开放覆盖七大领域的服务，包括应用服务（App Services）、图形（Graphics）、媒体（Media）、人工智能（AI）、智能终端（Smart Device）、安全（Security）、系统（System），更全面地开放华为 “芯 - 端 - 云”能力。

近期，华为内部刊登了一篇轮值 CEO 徐直军的讲话，标题为《打造全球第三个智能终端生态，把不可能变成可能》，文章机密等级为内部公开。徐直军表示，随着 HMS core5.0 版本发布，九个月的松湖会战告一段落，已经完成第一阶段集结开发的会战模式。下一阶段大家回到各自地域，以组织为单位继续作战。